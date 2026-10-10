Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp ne isključuje mogućnost da se Sjedinjene Američke Države vojno uključe u odgovor Saudijske Arabije na raketni napad Huta na međunarodni aerodrom u Rijadu, posle kojeg je aerodrom zatvoren, a desetine ljudi navodno povređene.

Stanovnici Rijada prijavili su najmanje dve snažne eksplozije, dok se iz pravca aerodroma uzdizao gust crni dim. Na mesto događaja upućeno je više od deset vozila hitne pomoći, a tokom evakuacije terminala nastala je panika.

Diplomatski izvor potvrdio je da iza napada na putnički terminal stoje jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran. Prema izveštajima medija, povređen je veliki broj ljudi, dok je irački medij blizak paravojnim grupama objavio da je ranjeno ukupno 45 osoba.

Na pitanje da li bi Vašington mogao vojno da podrži Saudijsku Arabiju, Tramp je ostavio tu mogućnost otvorenom.

"Možda hoćemo. Razmotrićemo situaciju. Tek smo saznali za ovaj najnoviji napad, pa ćemo doneti odluku. Delujemo veoma brzo", poručio je američki predsednik.

Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo potvrdila je napad i saopštila da ima povređenih, uz najavu privremene obustave svih letova. U objavi na platformi Iks navedeno je da je reč o nastavku napada na objekte civilnog vazduhoplovstva.

Letovi ka Rijadu preusmereni su ili otkazani. Kompanije "Kuvajt ervejz", "Etihad ervejz" i "Katar ervejz" obustavile su letove najmanje do ponedeljka, dok podaci servisa za praćenje aviosaobraćaja pokazuju da je tokom dana otkazano gotovo 300 letova.

Prema navodima iz izveštaja, ovo je treći napad na neku od saudijskih vazdušnih luka tokom ove nedelje. U prethodna dva napada poginule su četiri osobe, među kojima i jedan saudijski pilot.