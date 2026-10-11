Među poginulima su četvoro Saudijaca, dve osobe iz Bangladeša i po jedan državljanin SAD, Jordana, Palestine, Sirije, Sudana i Egipta
12 MRTVIH, VIŠE OD 300 POVREĐENIH
OBJAVLJEN IDENTITET UBIJENIH U NAPADU NA AERODROM! Saudijsko civilno vazduhoplovstvo otkrilo nacionalnost žrtava posle udara Huta na Rijad (FOTO/VIDEO)
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Među poginulima u napadu Hutana aerodrom u Rijadu su četvoro Saudijaca, dve osobe iz Bangladeša i po jedan državljanin SAD, Jordana, Palestine, Sirije, Sudana i Egipta, saopštilo je danas saudijsko civilno vazduhoplovstvo, prenosi Al Džazira.
Huti napali aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, 12 mrtvih, više od 300 ranjenih Foto: Printscreen
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Saudijska Arabija je optužila jemenske pobunjenike Hute za jučerašnji napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kojem je poginulo najmanje 12 osoba, a povređeno 309 ljudi. Reč je o trećem napadu na taj aerodrom ove sedmice.
Opširnije o napadu Huta na aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu možete pročitati OVDE.
(Kurir.rs/Tačno)
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