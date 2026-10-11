Među poginulima u napadu Huta na aerodrom u Rijadu su četvoro Saudijaca, dve osobe iz Bangladeša i po jedan državljanin SAD, Jordana, Palestine, Sirije, Sudana i Egipta , saopštilo je danas saudijsko civilno vazduhoplovstvo, prenosi Al Džazira.

Saudijska Arabija je optužila jemenske pobunjenike Hute za jučerašnji napad na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kojem je poginulo najmanje 12 osoba, a povređeno 309 ljudi. Reč je o trećem napadu na taj aerodrom ove sedmice.