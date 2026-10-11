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Jedanaestogodišnji dečak poginuo je, a pet osoba je ranjeno, uključujući dvoje dece, u ruskim napadima dronovima i raketama na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštile su regionalne vlasti 10. oktobra.

Dečak je stradao kada su ruske snage iz drona izbacile eksplozivnu napravu na području Pokrovske zajednice u Nikopoljskom okrugu, naveli su zvaničnici.

Među povređenima su desetogodišnja devojčica i dvanaestogodišnji dečak, koji su prevezeni u bolnicu. Povređeni su i muškarac star 47 godina i dve žene, od 49 i 61 godine.

Prema rečima guvernera Oleksandra Hanže, ruske snage su tokom dana izvele više od 30 napada dronovima i artiljerijom na Dnjepropetrovsku oblast.

U Nikopoljskom okrugu oštećeni su stambeni objekti, benzinska stanica i vozilo hitne pomoći. U ruskim napadima pogođen je Zelenodolsk u Krivoriškom okrugu, gde su oštećene kuće i infrastruktura.

U Mikolajevskoj zajednici u Dnjeparskom okrugu oštećena su vozila i poljoprivredna mehanizacija. Nikopolj se nalazi preko reke Dnjepar kod nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom, i tokom čitavog rata često je bio meta artiljerijskih i napada dronovima.

Najnoviji napadi na Dnjepropetrovsku oblast usledili su nakon nekoliko dana smrtonosnih ruskih udara širom Ukrajine. U napadima su pogođene stambene zgrade i ključna civilna infrastruktura, prekinuto snabdevanje strujom i vodom i oštećeni mostovi i drugi objekti.

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu Kijeva 8. oktobra izazvali su nestanak struje, poremetili javni prevoz i snabdevanje vodom. U tim napadima poginule su četiri osobe, a najmanje 19 je povređeno.

Ruski napada na Zaporožje - proglašen Dan žalosti

Broj poginulih u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožjeizvedenom u subotu porastao je na 20, dok je 18 osoba povređeno, među kojima troje dece, saopštila je sinoć ukrajinska Državna služba za vanredne situacije, a u Zaporožju je danas Dan žalosti zbog žrtava u ovom napadu.

Kako je navedeno u objavi službe na Fejsbuku, spasilačke ekipe uspele su da izvuku tri osobe, preneo je Ukrinform. Ranije je bilo saopšteno da je u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje poginulo 17 osoba.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije juče je saopštio da je ruska vojska tokom noći bacila pet vođenih avionskih bombi na stambene zgrade u Zaporožju čime se, kako je naveo, "zahvalila na ukidanju sankcija na izvoz dizela".

Prema njegovim rečima, sve nadležne službe nalaze se na terenu, a potraga i spasilačke operacije su u toku.

- Tokom noći napadnuto je 13 naših regiona. Oštećene su stambene zgrade, infrastruktura i železnica - naveo je Zelenski.

Ukrajinski predsednik ocenio je da napad pokazuje da Rusija svako ublažavanje pritiska doživljava kao signal da može da nastavi rat i bombarduje gradove.

Zbog toga je, kako je istakao, potrebno pojačati pritisak na Moskvu i primorati je da shvati da mora da zaustavi rat.

Zelenski je dodao da ukrajinski napadi na ciljeve na velikim udaljenostima doprinose tome da Rusija snosi posledice svojih napada i poručio da će Ukrajina nastaviti da odgovara na ruske udare.