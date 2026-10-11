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Jemenski pobunjenici Hutiponovo su danas upozorili avio-kompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno.

Huti navode da Saudijska Arabija snosi odgovornost za neuspela presretanja projektila koja je ta pobunjenička grupa lansirala na Rijad, preneo je Rojters.

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 309 povređeno u subotu u napadu na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, saopštili su saudijski zvaničnici. Huti, za sada, nisu preuzeli odgovornost za taj napad.

1/5 Vidi galeriju Huti napali aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, 12 mrtvih, više od 300 ranjenih Foto: Printscreen

Koalicija koju predvodi Saudijska Arabija i koja se bori u Jemenusaopštila je danas da ovaj napad predstavlja "ratni zločin punih razmera".

Portparol Koalicije Turki al-Maliki naveo je u današnjem saopštenju da je taj napad, za koji je okrivio Hute, "teroristički akt koji će dobiti snažan odgovor".

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da se pridruže Saudijskoj Arabiji u napadu na Hute posle najnovijeg napada u Rijadu, dodajući da razmatra nastavak vazdušnih udara na Iran, navodi Al Džazira.

Prema navodima saudijskih zvaničnika, reč je o najsmrtonosnijem napadu u nekoj od arapskih zemalja Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je sinoć da procenjuje štetu na aerodromu i da je privremeno obustavila njegov rad.

To je bio treći napad na taj aerodrom ove sedmice, kako ističe CNN, a eksplozija u subotu usledila je nakon napada na aerodrom u Rijadu ranije ove nedelje, u kojima su četiri osobe poginule, više njih povređeno, a avion kompanije "Saudija" je bio oštećen.

Ovi napadi su naveli brojne avio-prevoznike da obustave ili otkažu letove ka prestonici Saudijske Arabije.