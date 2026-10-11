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Oko 100 putnika sa leta kompanije Flajdubai, tokom kojeg je kopilot navodno pokušao da preuzme kontrolu nad avionom i izazvao nagli ponor letelice, pripremaju tužbe protiv avio-kompanije, Izraelai drugih potencijalno odgovornih strana.

Zahtevi za odštetu mogli bi da dostignu stotine miliona dolara, objavio je izraelski portal Ynet, pozivajući se na izveštaj portala Calcalist.

Putnici su formirali odbor koji predvodi Cvika Mans, rukovodilac u investicionom ogranku izraelske banke Leumi, koji je pomogao da se savlada napadač.

1/4 Vidi galeriju Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

Oko 100 od ukupno 174 putnika potpisalo je punomoćja kojima ovlašćuju odbor da ih zastupa, dok ostali još odlučuju da li će se pridružiti postupku ili samostalno tražiti odštetu.

Napadač iz aviona Foto: Screenshot

Odbor je već razgovarao sa advokatskim kancelarijama u Izraelu, a planira i sastanke sa međunarodnim pravnim timovima.

Među potencijalno tuženim stranama mogli bi da se nađu izraelsko Ministarstvo saobraćaja, nadležni organi Ujedinjenih Arapskih Emirata i institucije drugih država.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Jedno od ključnih pitanja jeste da li su prekršena pravila o letovima između Izraela i UAE, koja su obuhvaćena Avramovim sporazumima. Putnici i njihovi pravni zastupnici ispituju da li je u ovom slučaju bilo propusta u poštovanju tih pravila.

Incident se dogodio 30. septembra, na letu FZ1073 iz Dubaija ka Tel Avivu. Prema dosadašnjim izveštajima, kopilot je napao kapetana, indijskog državljanina Smita Mahčara, dok je avion naglo gubio visinu.

Smit Mahčar, napadnuti pilot Foto: Israel Foreign Ministry

Putnici su ušli u pilotsku kabinu i savladali napadača, a drugi piloti koji su se nalazili u avionu preuzeli su kontrole i bezbedno sleteli u saudijski grad Tabuk.