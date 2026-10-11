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Papa Lav XIV saopštio je da će u narednim danima biti podvrgnut operaciji uklanjanja čvorića na plućima, koji su lekari otkrili tokom nedavnih medicinskih pregleda.

Obraćajući se vernicima u nedelju, 11. oktobra, tokom molitve Anđeo Gospodnji, papa je rekao da je promena otkrivena u veoma ranoj fazi i da je jasno ograničena.

Papa Lav XIV u Madridu, dočekalo ga 1,2 miliona ljudi  Foto: Borja Sanchez-Trillo/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

- Tokom nedavnih medicinskih pregleda lekari su pronašli jasno ograničen čvorić na mojim plućima. Otkriven je u veoma ranoj fazi i dobro je lokalizovan - rekao je papa, objavio je portal "Vatikan njuz".

Dodao je da lekari smatraju da je operacija odgovarajuće rešenje i da je, postupajući u skladu sa njihovim savetom, odlučio da se podvrgne zahvatu kako bi promena bila uklonjena.

Papa Lav XIV i Emanuel Makron Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Operacija je već zakazana za naredne dane, ali za sada nisu objavljeni dodatni medicinski detalji niti je saopšteno o kakvoj je promeni reč. Papa Lav XIV zahvalio je vernicima na duhovnoj podršci i zamolio ih da se mole za njega.

(Kurir.rs/Vatican News/Preneo: V.M.)

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