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Ukrajinski dronovi oštetili su železnički most preko reke Don u ruskom gradu Rostovu na Donu tokom noći između 9. i 10. oktobra, zbog čega je privremeno obustavljen saobraćaj na obe pruge, a najmanje 25 putničkih vozova je kasnilo, objavio je portal United24 Media.

Prema podacima ruske železničke kompanije, u napadu je pogođen pokretni železnički most na deonici između Rostova na Donu i Batajska. Ruske vlasti potvrdile su da je železnička infrastruktura oštećena u velikom napadu dronovima na Rostovsku oblast.

U početku je kasnilo 14 vozova na dužim relacijama i dva prigradska voza, a pojedini polasci bili su odloženi gotovo četiri sata. Broj pogođenih putničkih vozova kasnije je porastao na 25. Putnicima koji su čekali duže od četiri sata obezbeđeni su hrana i voda.

Poremećaji su zahvatili važne železničke pravce koji povezuju Moskvu iSankt Peterburg sa gradovima na jugu Rusije, uključujući Adler, Novorosijsk, Anapu i Mineralne Vode.

Poremećene i železničke veze sa Krimom

Posledice napada osetile su se i na linijama koje povezuju Rusiju sa Krimom. Ruski železnički prevoznik "Grand servis ekspres" saopštio je da su kasnili vozovi iz sastava "Tavrija", koji saobraćaju preko Rostovske oblasti. Pojedini vozovi kasnili su do tri i po sata.

Most predstavlja važnu saobraćajnu vezu između Rostova na Donu i pravaca koji vode ka južnoj Rusiji, Severnom Kavkazu i Krimu. Njegovo oštećenje zato može da poremeti i prevoz putnika i transport robe na širem području.

Železnički saobraćaj na obe pruge obnovljen je u 7:49 časova po lokalnom vremenu 10. oktobra, ali su kašnjenja nastavljena tokom dana. Do večeri je 13 putničkih vozova i dalje kasnilo, navodi se u izveštaju.

Nije poznato koliko je most oštećen

Za sada nije poznat pun obim štete. Pojedini kanali koji prate vojne događaje naveli su da je možda oštećen mehanizam za podizanje pokretnog dela mosta, ali ta informacija nije zvanično potvrđena.

Ukrajinski gerilski pokret "Ateš" ranije je, 6. oktobra, izvestio da ruske vlasti hitno pojačavaju zaštitu ključnih drumskih i železničkih mostova preko Dona, strahujući od novih ukrajinskih napada.