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U Ljubljani je rano jutros počelo premeštanje zatvorenika i pritvorenika iz zatvora na Povšetovoj u novi zatvor u Dobrunju. U akciji učestvuju policajci iz suda, policijske patrole i pripadnici posebnih i specijalnih policijskih jedinica.

Nešto pre šest sati ujutru policijske patrole kretale su se ka starom i novom zatvoru, kao i duž Poljanske i Litijske ulice. Oko 6:30 sati pripadnici posebnih policijskih jedinica zatvorili su nekoliko raskrsnica između dve lokacije, a desetak minuta kasnije prvi konvoj sa zatvorenicima krenuo je iz Povšetove ka Dobrunju.

U prvom konvoju navodno su se nalazili najopasniji zatvorenici i pritvorenici, odnosno oni koji predstavljaju najveći bezbednosni rizik. Zbog toga su u pripravnosti bili i pripadnici specijalnih policijskih jedinica.

Svi zatvorenici napuštaju stari zatvor

Na konferenciji za medije, održanoj oko devet sati, generalni direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Denis Perše i direktor ljubljanskog zatvora Goran Narić potvrdili su da će tokom dana biti premešteni svi zatvorenici koji se nalaze u Povšetovoj.

Nisu želeli da otkriju tačan broj osoba koje će biti prebačene, ali je prema poslednjim dostupnim zvaničnim podacima u zatvoru prošlog ponedeljka bilo 171 zatvorenik i pritvorenik.

Zajedno sa osuđenicima iz otvorenog odeljenja, koji su u Dobrunje premešteni ranije, u novom zatvoru biće oko 200 osoba. To je nešto više od polovine njegovog ukupnog kapaciteta, koji iznosi 388 mesta.

Uprava planira da u narednom periodu u Dobrunje prebaci i zatvorenike iz drugih ustanova, čime bi se rasteretili postojeći zatvori.

Zatvorenici su se pripremali za preseljenje

Novi zatvor u Dobrunju svečano je otvoren još u maju, ali je do konačnog preseljenja zatvorenika prošlo gotovo pola godine.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ranije je navela da je bilo potrebno završiti organizacione pripreme, uskladiti interne akte i protokole i proveriti funkcionisanje objekta, uključujući moguće tehničke nedostatke.

Zatvorenici i pritvorenici na Povšetovoj obavešteni su još prošle nedelje da se preseljenje približava i da moraju da se pripreme. Međutim, tačan datum akcije držan je u tajnosti iz bezbednosnih razloga.

Premeštanje se nastavlja tokom dana. Policajci su raspoređeni na gotovo svim raskrsnicama duž Poljanske i Litijske ulice, sve do Dobrunja, a pojedine saobraćajnice povremeno se zatvaraju dok prolaze konvoji.

Pripreme trajale od februara

Preseljenje je prvobitno bilo planirano za kraj prošle ili početak ove godine, ali se ispostavilo da je reč o složenom logističkom zadatku koji nije mogao brzo da bude sproveden.

Slovenački zatvorski sistem već duže vreme suočava se sa nedostatkom zaposlenih, što dodatno komplikuje ovako zahtevnu bezbednosnu operaciju. Pripreme za preseljenje počele su još u februaru, a osim pravosudnih policajaca iz Ljubljane učestvuju i zaposleni iz drugih slovenačkih zatvora.

Perše je ocenio da novi objekat predstavlja moderan, bezbedan i funkcionalan zatvor, koji će poboljšati uslove rada zaposlenih i omogućiti kvalitetnije programe za pripremu zatvorenika za život nakon odsluženja kazne. Prema njegovim rečima, novi način rada mogao bi da smanji i potrebu za dodatnim zapošljavanjem pravosudnih policajaca.

Šta će biti sa starim zatvorom?

Direktor ljubljanskog zatvora Goran Narić ocenio je da preseljenje predstavlja istorijsku prekretnicu i zahvalio lokalnoj zajednici na podršci. U Povšetovoj više neće biti zatvorenika, ali će se u objektu još neko vreme sprovoditi pojedini zatvorski programi.

Rukovodstvo zatvora predložilo je Ministarstvu pravde da se stari objekat proda ili zameni. Novac dobijen prodajom mogao bi da bude iskorišćen za obnovu zatvora u Igu.