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U Velikoj Britaniji pokrenuto je hitno povlačenje jaja uvezenih iz Ukrajine nakon što je laboratorijskim analizama utvrđeno prisustvo bakterije salmonele. Otkriće dolazi u trenutku kada se zemlja suočava sa velikom epidemijom ove bakterijske infekcije, u kojoj je zaraženo najmanje 650 ljudi, 99 je hospitalizovano, dok su dve osobe preminule.

Britanske zdravstvene vlasti saopštile su da je u spornim jajima pronađen soj salmonele koji je povezan sa 36 slučajeva zaraze registrovanih u Engleskoj tokom 2026. godine.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se ovaj soj genetski razlikuje od tri soja povezana sa širom epidemijom, što ukazuje na mogućnost da je otkrivena zasebna grupa infekcija izazvanih kontaminiranim jajima iz uvoza.

Hitno povlačenje jaja iz Ukrajine

Britanska Agencija za standarde hrane (FSA) naredila je povlačenje svih jaja ukrajinskog proizvođača Yasensvit Ltd, označenih kodom 3UA1012066, bez obzira na njihovu veličinu i rok upotrebe.

Prema navodima nadležnih, sporna jaja uglavnom su distribuirana restoranima, kafićima i drugim ugostiteljskim objektima, ali postoji mogućnost da su pojedine količine završile i u manjim prodavnicama. Jaja nisu prodavana u velikim trgovinskim lancima.

Agencija je upozorila da su neka od njih možda prepakovana nakon dolaska u Britaniju, zbog čega se podaci na spoljašnjoj ambalaži mogu razlikovati. Potrošačima se savetuje da provere oznaku utisnutu direktno na ljusci jajeta.

Ugostiteljskim objektima i trgovcima naloženo je da odmah obustave prodaju i upotrebu spornih proizvoda, dok se građanima preporučuje da ih bace ukoliko ih poseduju.

"Identifikovali smo bakteriju Salmonella Enteritidis u jajima uvezenim od jednog proizvođača iz Ukrajine i preduzeli hitne mere kako bismo zaštitili javno zdravlje", izjavila je Žaklin Mekormik, rukovodilac za vanredne situacije u FSA.

Ona je naglasila da jaja proizvedena u Velikoj Britaniji nisu obuhvaćena povlačenjem, kao ni proizvodi koji se prodaju u velikim supermarketima.

Epidemija se širi, broj hospitalizovanih naglo porastao

Epidemija salmonele u Velikoj Britaniji traje od jula, a broj hospitalizovanih pacijenata više se nego utrostručio, sa 31 na 99 do početka oktobra.

Prema podacima zdravstvenih vlasti, najmanje 650 ljudi zaraženo je u okviru šire epidemije, dok su dve osobe izgubile život.

Hana Čarls, vodeći epidemiolog britanske Agencije za zdravstvenu bezbednost (UKHSA), potvrdila je da su genetske analize otkrile vezu između kontaminiranih ukrajinskih jaja i 36 slučajeva zaraze u Engleskoj.

"Soj bakterije Salmonella Enteritidis koji smo identifikovali u ovoj seriji uvezenih jaja genetski se razlikuje od sojeva povezanih sa epidemijom koju trenutno istražujemo, ali je povezan sa 36 slučajeva salmonele prijavljenih u Engleskoj tokom 2026. godine", objasnila je Čarls.

Salmonela najčešće izaziva dijareju, grčeve u stomaku, povraćanje i povišenu temperaturu, dok u težim slučajevima može dovesti do sepse, stanja koje može biti opasno po život.

Posebno su ugrožena mala deca, starije osobe, trudnice i ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom.