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Troje ljudi povređeno je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između subote i nedelje, 11. oktobra, u Solunu, kada je 45-godišnji vozač pod dejstvom alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i uleteo u tavernu u kojoj su se nalazili gosti.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima u naselju Evosmos, u Ulici Agamemnon, kada je automobil izleteo sa kolovoza, probio stakleni izlog ugostiteljskog objekta i završio u njegovoj unutrašnjosti.

Prema saopštenju grčke policije, u incidentu su povređena tri gosta, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Vozač bio pod dejstvom alkohola

Policijski službenici saobraćajne policije u Solunu ubrzo su uhapsili 45-godišnjeg vozača albanskog porekla, nakon što je alkotestiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom u alkoholisanom stanju.

Prema informacijama grčkih medija, prilikom alkotestiranja obavljena su dva merenja, koja su pokazala koncentraciju alkohola od 0,77 i 0,74 miligrama po litru izdahnutog vazduha.

Ove vrednosti gotovo su tri puta veće od zakonski dozvoljene granice od 0,25 miligrama po litru izdahnutog vazduha.

Policija je potvrdila da je automobil izleteo sa puta i uleteo u ugostiteljski objekat u kojem su se nalazili gosti, pri čemu su tri osobe zadobile povrede.