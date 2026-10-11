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Ruski propagandisti šire izmišljene tvrdnje o mobilizaciji u Kijevu i stavovima Francuza prema ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, piše Andrij Olenin za Ukrinform.

Ruski Telegram kanali šire snimak ekrana navodnog priloga ukrajinske redakcije Dojče velea (DW), u kojem se tvrdi da su teritorijalni centri za regrutaciju i socijalnu podršku (TRC) navodno postavili "rekord" po broju mobilisanih ljudi u Kijevu.

Foto: Printscreen

Ruski propagandisti takođe šire video-snimak sa logotipom francuskog lista Figaro (Le Figaro), u kojem se predstavljaju navodni rezultati istraživanja javnog mnjenja. U snimku se tvrdi da čak 89 odsto Francuza veruje da bi Putin bolje rešio studentske proteste.

Foto: Printscreen

Međutim, reč je o lažnim tvrdnjama. Ni Dojče vele ni Figaro nisu objavili takve sadržaje.

Novinarka DW Jevgenija Nakonečna, čije se ime pojavljuje na falsifikovanom snimku ekrana, nije objavila takvu vest.

Foto: Printscreen

Video sa logotipom Figaroa montiran je korišćenjem video-materijala i fotografija javno dostupnih na internetu, što je utvrđeno i pomoću servisa TinEye za obrnutu pretragu slika.

Foto: Printscreen

Tokom 2025. godine ruska propaganda već je širila sličnu dezinformaciju, prema kojoj je navodno 71 odsto Francuza smatralo da bi im život bio bolji kada bi Putin bio predsednik Francuske. Francuski portal za proveru činjenica Les Surligneurs demantovao je tu tvrdnju.

Lažna vest o teritorijalnim centrima za regrutaciju ima za cilj stvaranje negativne slike o mobilizaciji u Ukrajini.

S druge strane, video sa logotipom Figaroa stvara pogrešan utisak da značajan deo francuskog stanovništva podržava Putina kao političara koji bi navodno bio sposobniji da se izbori sa studentskim protestima. Takve poruke mogu se koristiti za manipulisanje javnim mnjenjem.