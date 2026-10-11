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Najmanje 11 osoba je poginulo, a 27 je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u provinciji Manisa, na zapadu Turske, kada su se sudarili turistički autobus i kamion natovaren drvenom građom.

Prema prvim informacijama, do tragedije je došlo kada je vozač autobusa promašio izlaz sa autoputa i pokušao da se vrati vozeći unazad, nakon čega je u vozilo udario kamion koji je dolazio iza njega, prenosi turska novinska agencija DHA.

Nesreća se dogodila oko 11.30 časova, u blizini naplatne rampe Akhisar, na autoputu Gebze-Orhangazi-Izmir. U sudaru su učestvovali turistički autobus registarskih oznaka 16 AED 124, koji je dolazio iz pravca Burse, i kamion registarskih oznaka 78 YE 166.

Od siline udara oba vozila su se prevrnula na razdelni pojas autoputa.

Objavljeni detalji stravične nesreće

Prema informacijama turskih medija, tela troje poginulih prevezena su u mrtvačnicu jedne privatne bolnice u Akhisaru, dok su tela preostalih osam žrtava prebačena u državnu bolnicu Mustafa Kirazoglu.

Guvernerstvo provincije Manisa saopštilo je da je prijava o nesreći primljena u 11.11 časova, nakon čega su na lice mesta odmah upućene ekipe hitne pomoći i spasilačke službe.

"Na mesto nesreće upućene su medicinske i spasilačke ekipe, a akcija spasavanja ugroženih građana odmah je započeta. U nesreći je poginulo 11 naših građana, dok je 27 povređeno. Povređeni su prevezeni u bolnice", navedeno je u saopštenju.

Žandarmerija je započela uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije, dok su ekipe putarskih službi angažovane na uklanjanju posledica sudara.

Mesto nesreće snimljeno je i dronom.

Autobus krenuo na izlet u banje, objavljeni snimci pre polaska

Naknadno je utvrđeno da je turistički autobus, kojim je upravljao Metin Javuz, krenuo iz Burse ka termalnim banjama u provinciji Denizli.

Turski mediji objavili su i snimke sigurnosnih kamera nastale neposredno pre polaska autobusa na putovanje koje se završilo tragedijom.

Na snimcima se vidi autobus parkiran ispred jednog restorana u Bulevaru Ulubatli Hasan, u okrugu Osmangazi u Bursi, odakle je krenuo u 6.30 časova.

Sigurnosne kamere zabeležile su i vozača Metina Javuza, koji je ujedno bio organizator turističkog putovanja, kako pre polaska ulazi u restoran i razgovara sa zaposlenima.

Na drugom snimku vidi se kako Javuz seda za sto da jede, neposredno pre nego što je autobus krenuo na put.