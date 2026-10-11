NOVA PRETNJA HUTA: "NAJGORE TEK DOLAZI!" Oglasila se Rusija nakon krvavog napada na Rijad, nove eksplozije odjekuju prestonicom (VIDEO)
- Huti su zapretili Saudijskoj Arabiji da 'najgore tek dolazi' ako ne obustavi operacije u Jemenu, nakon napada na aerodrom u Rijadu.
- U napadu na Međunarodni aerodrom Kralj Halid poginulo je 12 ljudi, a 309 je povređeno, dok je Saudijska Arabija najavila odgovor.
- Rusija je osudila napad i pozvala sve strane da se uzdrže od udara na civilnu infrastrukturu i da krizu rešavaju diplomatski.
Jemenski Huti uputili su oštre pretnje Saudijskoj Arabiji, upozoravajući da "najgore tek dolazi" ukoliko Rijad ne obustavi vojne operacije u Jemenu. Istovremeno, oglasila se i Rusija, koja je osudila napad na međunarodni aerodrom u saudijskoj prestonici i pozvala sve strane na uzdržanost.
Pretnje Huta usledile su nakon napada na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, dok je 309 povređeno. Saudijska Arabija najavila je odlučan odgovor na napad, a tenzije u regionu dodatno su porasle nakon novih eksplozija u prestonici.
"Ako saudijski neprijatelj ne zaustavi svoju agresiju i mešanje u Jemen, najgore tek dolazi, ako Bog da", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova pod kontrolom Hutista, prenosi njihova televizija Al Masira.
Huti tvrde da su njihovi napadi odgovor na saudijske vojne operacije u Jemenu.
Oglasila se Rusija, Moskva uputila upozorenje
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napad na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu i pozvalo sve strane u sukobu da izbegavaju napade na civilnu infrastrukturu.
U zvaničnom saopštenju Moskva je apelovala na "sve strane u sukobu da se u potpunosti uzdrže od napada na civilnu infrastrukturu".
Prema prvim informacijama, među stradalima u napadu nema ruskih državljana.
Rusko ministarstvo naglasilo je da rešavanje regionalne krize političkim i diplomatskim sredstvima "nema alternativu".
Nove eksplozije u Rijadu, Saudijska Arabija uzvratila udarom na Jemen
U međuvremenu, snažna eksplozija ponovo je odjeknula u Rijadu, javili su novinari agencije Frans pres (AFP) sa terena.
Prema njihovim navodima, detonacija se čula u centralnom delu saudijske prestonice, dok uzrok eksplozije za sada nije poznat.
Istovremeno, državna televizija pod kontrolom Hutista saopštila je da je Saudijska Arabija izvela vazdušni napad na međunarodni aerodrom u Sani, glavnom gradu Jemena koji kontrolišu pobunjenici.
Televizija Al Masira navodi da su projektili pogodili aerodrom, ali saudijske vlasti i jemenske vladine snage koje podržava Rijad za sada nisu zvanično komentarisale ove tvrdnje.
Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji izdala je novo bezbednosno upozorenje, kojim se zaposlenima američke vlade nalaže da pribave posebno odobrenje za korišćenje aerodroma u Rijadu, Džedi i Damamu.
Ambasada je svim američkim državljanima snažno preporučila da izbegavaju aerodrom u Rijadu i okolna područja, uz upozorenje da budu izuzetno oprezni prilikom korišćenja svih većih aerodroma u zemlji.
Najnovija eskalacija dolazi u trenutku kada jemenska vlada, koju priznaju Ujedinjene nacije i podržava Saudijska Arabija, sprovodi ofanzivu sa ciljem preuzimanja kontrole nad strateškim moreuzom Bab el Mandeb od Hutista.
Ishod ove vojne operacije za sada nije poznat.
(Kurir.rs/Index.hr)