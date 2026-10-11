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Jemenski Huti uputili su oštre pretnje Saudijskoj Arabiji, upozoravajući da "najgore tek dolazi" ukoliko Rijad ne obustavi vojne operacije u Jemenu. Istovremeno, oglasila se i Rusija, koja je osudila napad na međunarodni aerodrom u saudijskoj prestonici i pozvala sve strane na uzdržanost.

Pretnje Huta usledile su nakon napada na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, dok je 309 povređeno. Saudijska Arabija najavila je odlučan odgovor na napad, a tenzije u regionu dodatno su porasle nakon novih eksplozija u prestonici.

"Ako saudijski neprijatelj ne zaustavi svoju agresiju i mešanje u Jemen, najgore tek dolazi, ako Bog da", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova pod kontrolom Hutista, prenosi njihova televizija Al Masira.

Huti tvrde da su njihovi napadi odgovor na saudijske vojne operacije u Jemenu.

1/5 Vidi galeriju Huti napali aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, 12 mrtvih, više od 300 ranjenih Foto: Printscreen

Oglasila se Rusija, Moskva uputila upozorenje

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napad na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu i pozvalo sve strane u sukobu da izbegavaju napade na civilnu infrastrukturu.

U zvaničnom saopštenju Moskva je apelovala na "sve strane u sukobu da se u potpunosti uzdrže od napada na civilnu infrastrukturu".

Prema prvim informacijama, među stradalima u napadu nema ruskih državljana.

Rusko ministarstvo naglasilo je da rešavanje regionalne krize političkim i diplomatskim sredstvima "nema alternativu".

Nove eksplozije u Rijadu, Saudijska Arabija uzvratila udarom na Jemen

U međuvremenu, snažna eksplozija ponovo je odjeknula u Rijadu, javili su novinari agencije Frans pres (AFP) sa terena.

Prema njihovim navodima, detonacija se čula u centralnom delu saudijske prestonice, dok uzrok eksplozije za sada nije poznat.

Istovremeno, državna televizija pod kontrolom Hutista saopštila je da je Saudijska Arabija izvela vazdušni napad na međunarodni aerodrom u Sani, glavnom gradu Jemena koji kontrolišu pobunjenici.

Televizija Al Masira navodi da su projektili pogodili aerodrom, ali saudijske vlasti i jemenske vladine snage koje podržava Rijad za sada nisu zvanično komentarisale ove tvrdnje.

Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji izdala je novo bezbednosno upozorenje, kojim se zaposlenima američke vlade nalaže da pribave posebno odobrenje za korišćenje aerodroma u Rijadu, Džedi i Damamu.

Ambasada je svim američkim državljanima snažno preporučila da izbegavaju aerodrom u Rijadu i okolna područja, uz upozorenje da budu izuzetno oprezni prilikom korišćenja svih većih aerodroma u zemlji.

Najnovija eskalacija dolazi u trenutku kada jemenska vlada, koju priznaju Ujedinjene nacije i podržava Saudijska Arabija, sprovodi ofanzivu sa ciljem preuzimanja kontrole nad strateškim moreuzom Bab el Mandeb od Hutista.