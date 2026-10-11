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Američki predsednik Donald Tramp objavio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o trenutnom prekidu napada na energetsku infrastrukturu, što bi moglo da predstavlja važan korak ka smirivanju sukoba između dve zemlje.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social saopštio da su obe strane pristale na energetsko primirje i pozvao ih da poštuju postignuti dogovor.

"Sa trenutnim dejstvom stupa na snagu ENERGETSKO PRIMIRJE u ratu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su pristale. Nemojte ga kršiti! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP", napisao je američki predsednik.

Tramp objavio dogovor, čeka se potvrda Moskve i Kijeva

Nova Trampova poruka predstavlja značajan razvoj događaja, budući da je američki predsednik još 14. septembra tvrdio da su Rusij i Ukrajina pristale da obustave međusobne napade na energetske objekte.

Za razliku od tadašnje izjave, Tramp sada izričito navodi da energetsko primirje stupa na snagu odmah i upozorava obe strane da ga ne krše.

Vest su u međuvremenu potvrdili i britanski LBC i američki Just the News, koji prenose novu Trampovu objavu od 11. oktobra. Oba medija navode da primirje, prema Trampovim rečima, stupa na snagu odmah, ali da još nema potvrde Moskve i Kijeva