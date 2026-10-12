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Ukrajinske snage izvele su seriju napada na rusku vojnu infrastrukturu na privremeno okupiranim delovima Donjecke i Luganske oblasti 10. oktobra i tokom noći između 10. i 11. oktobra, gađajući vojnu remontnu jedinicu, logistička skladišta i nekoliko lokacija na kojima su bile koncentrisane ruske trupe.

Prema saopštenju Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine od 11. oktobra, operacije su bile usmerene na šest lokacija koje ruska vojska koristi za održavanje vojne opreme, skladištenje zaliha i raspoređivanje ljudstva.

U Donjeckoj oblasti ukrajinske snage pogodile su rusku vojnu remontnu jedinicu u blizini Čistjakova, privremeno okupiranog grada poznatog i pod imenom Torez.

Još jedan napad bio je usmeren na rusko vojno logističko skladište u blizini Makejevke, dok je zaseban skladišni objekat pogođen kod Gorodišča, u okupiranom delu Luganske oblasti.

Ukrajinske snage takođe su napale koncentracije ruskog vojnog ljudstva na tri lokacije u Luganskoj oblasti, u blizini Purdivke, Lisičanska i Irmina.

Generalštab nije saopštio koje je oružje korišćeno u ovim operacijama, kolika je pričinjena šteta niti koliko je ruskih vojnika stradalo. Rezultati prijavljenih napada za sada nisu nezavisno potvrđeni.

Ukrajina prethodno gađala ruske komandne centre i skladišta goriva

Najnoviji napadi usledili su nakon još jedne serije ukrajinskih udara 10. oktobra, kada su ukrajinske snage saopštile da su gađale ruske komandne položaje u Zaporoškoj i Donjeckoj oblasti, stanicu za elektronsko ratovanje u ruskoj Brjanskoj oblasti, kao i vojni poligon za obuku na privremeno okupiranom delu Hersonske oblasti.