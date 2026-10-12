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Suđenje za brutalno ubistvo hongkonške manekenke i influenserke Ebi Čoi (28), koja je 2023. godine ubijena i raskomadana, otkrilo je nove detalje o sukobu sa porodicom njenog bivšeg supruga. Prema tvrdnjama tužilaštva, u pozadini ubistva bila je svađa oko prodaje luksuznog stana vrednog oko osam miliona evra, a na sudu je svedočila i majka ubijene manekenke, piše South China Morning Post (SCMP).

Pred Visokim sudom u Hongkongu za ubistvo su optuženi njen bivši suprug Aleks Kvong (31), njegov otac, penzionisani policajac Kvong Kau (68), i njegov stariji brat Entoni Kvong (35). Sva trojica izjasnila su se da nisu kriva.

Tužilaštvo tvrdi da je porodica planirala ubistvo nakon što je Ebi odlučila da proda stan u kojem je živeo njen bivši svekar. Njena majka Čeng Jin-fa opisala je kako su se odnosi između dve porodice postepeno pogoršavali, iako je njena ćerka godinama finansijski pomagala bivšem suprugu i njegovim roditeljima.

Majka zaplakala na sudu

Majka ubijene manekenke rasplakala se tokom svedočenja, naročito kada joj je prikazan snimak na kojem njena ćerka dočekuje goste u luksuznom stanu 21. februara 2023. godine, na dan kada je poslednji put viđena živa.

"Moja ćerka je zaista bila dobra i brižna ćerka. Verovala je pogrešnim ljudima i pružila im dobrotu. Ta porodica je zaista ujela ruku koja ju je hranila", rekla je Čeng.

Optužila je porodicu Kvong da je godinama živela na račun njene ćerke, a da pritom nije doprinosila ni odgajanju dvoje dece koje je Ebi imala sa bivšim suprugom.

Prema tvrdnjama tužilaštva, glavni razlog sukoba bio je luksuzni stan u stambenom kompleksu Kadorija, u hongkonškoj četvrti Ho Man Tin.

Stan, čija se vrednost procenjivala na 72 miliona hongkonških dolara, odnosno oko osam miliona evra, bio je upisan na ime bivšeg svekra Kvonga Kaua.

Ebi je, prema svedočenju njene majke, stan kupila za svoju decu, ali ga je registrovala na svekrovo ime kako bi izbegla plaćanje dodatnog poreza. Dogovor je navodno bio da svekar čuva nekretninu za njenu decu.

Sukob navodno doveo do ubistva

Međutim, u junu 2022. godine Ebi je odlučila da proda stan kako bi se sa decom preselila bliže njihovoj školi u četvrti Tuen Mun.

Njena majka tvrdi da je bivši svekar tada fizički nasrnuo na Ebi i zapretio da će ubiti nju i celu njenu porodicu ukoliko proda stan.

Tužilaštvo smatra da je upravo taj sukob doveo do planiranja ubistva. Prema njihovoj verziji događaja, Kvong Kau uključio je svoja dva sina u plan kako bi zadržao nekretninu.

Prema svedočenju majke, Ebi je bivšem deveru Entoniju Kvongu dala dva miliona hongkonških dolara, odnosno oko 220.000 evra, kako bi otvorio prodavnicu vafla.

Početkom 2023. godine zaposlio se i kao njen zamenski vozač, nakon što su on i njegova majka više puta tražili da mu Ebi pronađe posao.

Majka je ispričala i da je njena ćerka bivšem svekru davala 20.000 hongkonških dolara mesečno, kao i da mu je platila više od 200.000 hongkonških dolara medicinskih troškova tokom teške bolesti.

Advokati optuženih odbacuju tvrdnje da je porodica Kvong finansijski zavisila od manekenke.

Advokat Entonija Kvonga tvrdi da njegov klijent nije primao značajnu finansijsku pomoć od Ebi, kao i da je prodavnica vafla otvorena na njen zahtev jer su njena deca volela taj slatkiš.

Namamljena u automobil, pronađeni delovi tela

Podsetimo, Ebi Čoi nestala je 21. februara 2023. godine.

Prema tvrdnjama tužilaštva, optuženi su unapred iznajmili kuću u hongkonškom području Tai Po i pripremili opremu za uklanjanje njenog tela.

Tužilaštvo tvrdi da su je namamili u automobil pod izgovorom da će je odvesti po ćerku u školu, kao i da je tokom vožnje napadnuta čekićem.

Tri dana nakon nestanka policija je u iznajmljenoj kući pronašla delove njenog tela.

Na toj lokaciji pronađeni su i čekić, mašina za mlevenje mesa, testere, noževi i dve šerpe u kojima su se nalazili njeni posmrtni ostaci.

Telo je bilo raskomadano, a ostaci smešteni u frižider, dok je lobanja pronađena u velikoj šerpi za supu.

Aleks i Entoni Kvong priznali su krivicu za ometanje zakonitog sahranjivanja posmrtnih ostataka, dok njihov otac odbacuje i tu optužbu.

Sva trojica negiraju da su učestvovala u ubistvu.