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Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je "neidentifikovani projektil" ponovo pogodio Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, prenosi BBC.

Reč je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg napada, u kojem je poginulo 12 ljudi, dok je više stotina povređeno.

Prema navodima koalicije, projektil je pogodio Terminal 4, istu zgradu koja je bila na meti i juče. Nakon udara izbio je požar, koji vatrogasci pokušavaju da ugase, dok su na terenu i ekipe hitnih službi.

Ranije su strani izveštači javili da je snažna detonacija odjeknula u centralnom delu saudijske prestonice.

Aerodrom je inače zatvoren tokom celog dana zbog jučerašnjeg napada.

Prvi napad na aerodrom u Rijadu, 12 mrtvih i 309 povređenih

Podsetimo, Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu bio je meta napada u subotu uveče, kada je, prema podacima saudijskih vlasti, poginulo 12 osoba, dok je 309 povređeno.

Saudijska Arabija optužila je jemenske Hute za napad na aerodrom i najavila odlučan vojni odgovor, ocenivši da je reč o terorističkom napadu na civilnu infrastrukturu.

Napad je izazvao ozbiljne poremećaje u vazdušnom saobraćaju, zbog čega je aerodrom zatvoren, dok su američke vlasti izdale bezbednosno upozorenje svojim državljanima u Saudijskoj Arabiji.

Američki predsednik Donald Tramp osudio je napad i izjavio da Vašington razmatra mogućnost uključivanja u saudijske vojne operacije protiv Hutista.

Na pitanje da li će se američke snage pridružiti saudijskim napadima, Tramp je odgovorio da će njegova administracija razmotriti situaciju i doneti odluku.

U međuvremenu, Huti su upozorili Saudijsku Arabiju da "najgore tek dolazi" ukoliko ne obustavi vojne operacije u Jemenu.

Oglasio se Tramp, Amerika razmatra vojnu intervenciju

Američki predsednik Donald Tramp osudio je napade na aerodrom u Rijadu i poručio da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost uključivanja u saudijske vojne operacije protiv Huta u Jemenu.

Na pitanje novinara da li će se američke snage pridružiti saudijskim napadima, Tramp je 10. oktobra odgovorio:

"Možda. Razmotrićemo to. Upravo smo saznali za najnoviji napad. Donećemo odluku. Reagujemo veoma brzo", izjavio je Tramp.

Američki predsednik je u dodatnoj izjavi ocenio da je napad na saudijski aerodrom užasan, ali nije precizirao kakve bi korake Vašington mogao da preduzme.

"Mislim da je to užasno", rekao je Tramp, a na pitanje da li će se SAD uključiti u sukob odgovorio je da će se to tek videti.

"Saudijci su dobri borci, ali mislim da je napad bio užasna stvar", dodao je američki predsednik.

Sjedinjene Američke Države već pružaju obaveštajnu podršku Saudijskoj Arabiji, ali se za sada nisu direktno uključile u vojne operacije protiv Huta.

Prema pisanju Vašington posta, Tramp razmatra promenu dosadašnjeg pristupa nakon smrtonosnog napada na aerodrom u Rijadu, u kojem je među poginulima bio i jedan američki državljanin.