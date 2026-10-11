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Nemačka savezna ministarka za porodicu, starije građane, žene i omladinu Karin Prin ocenila je stav američkog predsednika Donalda Trampa prema Ukrajini kao "moralni bankrot", nakon što je pozvao na promenu ukrajinskog predsednika posle postizanja sporazuma sa Rusijom o isporukama dizel goriva.

Prin, koja je i potpredsednica Hrišćansko-demokratske unije (CDU), oglasila se na društvenoj mreži Iks (X), prenosi Ukrinform.

"Zbog nekoliko litara dizela. Kakav moralni bankrot", napisala je nemačka ministarka.

Ona je komentarisala izveštaj nemačkog lista Velt (Welt) o Trampovoj izjavi da je, prema njegovom mišljenju, "vreme da Ukrajina dobije novog predsednika", kao i njegovim optužbama da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navodno nije iskoristio prilike za okončanje rata.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Oštre reakcije iz Evropskog parlamenta

Trampovu izjavu oštro je kritikovala i predsednica Odbora Evropskog parlamenta za bezbednost i odbranu Mari-Agnes Štrak-Cimerman.

"Kada Tramp poziva Zelenskog da podnese ostavku, on nedvosmisleno staje na stranu ubice. Samo Ukrajinke i Ukrajinci mogu da odluče ko će voditi njihovu zemlju na slobodnim izborima, a ne Bela kuća, a svakako ne Kremlj", napisala je političarka Slobodne demokratske partije (FDP) na društvenoj mreži Iks.

Štrak-Cimerman je takođe naglasila da "Putinu pripada mesto u Hagu, dok njegove žrtve treba da dobiju podršku".

Prema njenim rečima, pokretanjem novih napada na saveznike i demokratske institucije, Tramp slabi Zapad i podriva demokratiju.

"Zato Evropa mora odlučno da nastavi svojim putem i ostane uz Ukrajinu. Za sada se na Sjedinjene Američke Države ne može osloniti", poručila je ona.

Nemački političari osudili Trampov dogovor sa Putinom

Kopredsednica stranke Savez 90/Zeleni Franciska Brantner takođe je oštro kritikovala Trampov sporazum sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o isporukama ruskog dizel goriva.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

"Prvo započeti rat protiv Irana bez ikakvog vidljivog plana, čime su povećane cene energenata širom sveta, a zatim sklopiti dogovor sa samim ratnim huškačem Putinom kako bi se ublažile posledice uoči izbora za Kongres. Teško je zamisliti nešto što pokazuje veći nedostatak principa", izjavila je Brantner.

Ona je naglasila da podrška Ukrajini mora da bude nastavljena.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp saopštio je 9. oktobra, nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom, da je postignut dogovor o isporukama ruskog dizel goriva na američko i svetsko tržište, kao i o privremenom ublažavanju odgovarajućih američkih sankcija protiv Rusije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kritikovao je tu odluku, ocenivši da ublažavanje sankcija predstavlja znak slabosti.

Dan kasnije, Tramp je izjavio da je "vreme da Ukrajina dobije novog predsednika", tvrdeći da je Zelenski imao prilike da okonča rat, ali da ih nije iskoristio.