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Suočen sa sve intenzivnijim ruskim vazdušnim napadima, bivši ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba predviđa da će predstojeća zima za njegovu zemlju biti teža od svih prethodnih od početka ruske invazije. Istovremeno, uputio je ozbiljno upozorenje Evropi.

"Mirno rešenje sa Vladimirom Putinom nije moguće", izjavio je Kuleba u intervjuu za medije grupacije Aksel Špringer, kojoj pripada i poljski Onet.

U razgovoru sa Paulom Ronchajmerom, Kuleba je objasnio zašto je Moskva toliko intenzivirala vazdušne napade.

"Bombardovanje gradova direktna je posledica neuspeha Rusije da porazi Ukrajinu na bojnom polju", ocenio je Kuleba.

"Glavna meta ruskih dronova i raketa jeste volja Ukrajinaca za otporom, ali i spremnost prijatelja Ukrajine u inostranstvu da nastave da je podržavaju", dodao je.

U nastavku razgovora govorio je o Putinovoj novoj taktici, razlozima zbog kojih je Zapad propustio priliku 2022. godine, ali i opasnosti od potcenjivanja Moskve, za koju tvrdi da ima jasan plan.

"Da, naravno, možete me smatrati traumatizovanim, pristrasnim Ukrajincem koji želi da uvuče Nemce u svoj rat sa Rusijom. Ali ne, mi uopšte ne moramo da vas uvlačimo u taj rat. Putin će vas uvući u rat", upozorio je Kuleba.

Foto: Stephanie Scarbrough/AP

"Svi moramo trezveno da pogledamo stvarnosti u oči"

Kuleba smatra da se Ukrajina suočava sa najtežom zimom u svojoj istoriji. Upozorava da Rusija više ne napada samo energetsku infrastrukturu, već i vodovodne i kanalizacione sisteme, skladišta farmaceutskih proizvoda i lance snabdevanja supermarketa.

"Ne žele samo da u Ukrajini ugase svetla. Žele da parališu zemlju. Žele da je unište", izjavio je.

Ipak, veruje da će njegova zemlja preživeti zimu, ali uz znatno veće ljudske i ekonomske gubitke nego ranije.

"Smatram da je Ukrajina prevelika, previše mobilna i previše prilagodljiva. Zato verujem da ćemo preživeti ovu zimu. Ali cena će biti znatno viša nego prošle godine", rekao je Kuleba.

Njegova procena situacije razlikuje se od političkih i medijskih rasprava koje se vode na Zapadu u jednom ključnom pitanju: on ne veruje da je moguće ubediti ruskog predsednika da okonča rat.

"Pravo pitanje koje treba da postavimo sebi u Kijevu i drugim evropskim prestonicama glasi: šta možemo i šta treba da uradimo da bismo nadživeli Putina?", upitao je.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Do takvog zaključka došao je, kako navodi, zbog uklanjanja svih političara koji se zalažu za mir iz ruskog parlamenta, povećanja vojnih izdataka i podrške ruskog društva nastavku rata.

"Iako to priznajem sa velikom tugom, smatram da svi moramo trezveno da pogledamo stvarnosti u oči i prihvatimo činjenicu da Putin ne traži ni rešenje ni predah u ratu. Neće doći ni trenutak kada će početi da ih traži. Znam da Nemcima ovo zvuči bolno. Ali verujte mi, Ukrajincima zvuči još mnogo gore", naglasio je.

Bivši ukrajinski ministar spoljnih poslova tvrdi da Moskva pregovore ne posmatra kao put ka miru, već kao još jedan način za ostvarivanje svojih vojnih ciljeva.

Prisetio se sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom 2022. godine, tokom kojeg mu je Lavrov navodno rekao: "Ne znam šta radim ovde".

Prema Kulebinim rečima, Lavrov je čak odbio da zatraži dozvolu za uspostavljanje evakuacionog koridora iz Marijupolja.

1/3 Vidi galeriju Sergej Lavrov u Savetu bezbednosti Un Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia, Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Kuleba upozorio Evropu: "Putin će vas uvući u rat"

Bivši šef ukrajinske diplomatije upozorio je evropske zemlje da ne nastavljaju da potcenjuju Rusiju.

"Vidim i kako se u Rusiji sve više podstiče antievropska histerija. To tumačim kao pripremu za širi sukob sa ostatkom Evrope. Da, naravno, možete me smatrati traumatizovanim, pristrasnim Ukrajincem koji želi da uvuče Nemce u svoj rat sa Rusijom. Ali ne, mi uopšte ne moramo da vas uvlačimo u taj rat. Putin će vas uvući u rat", izjavio je Kuleba.

Prema njegovoj proceni, Moskvi za izazivanje ozbiljne konfrontacije ne bi bila potrebna konvencionalna invazija.

Dovoljno bi bilo nekoliko dronova koji bi napali nemačke aerodrome, železničku infrastrukturu ili odbrambene objekte, smatra Kuleba.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Zapad je propustio svoju priliku 2022. godine

Kuleba tvrdi da su nedovoljna i zakasnela vojna pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Evrope koštale Ukrajinu mogućnosti da ranije okonča ili privremeno zaustavi rat.

"Polovične mere daju polovične rezultate", poručio je.

Pohvalio je bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena zbog pružanja podrške bez presedana, ali je istovremeno ocenio da Bajden na kraju nije učinio sve što je bilo neophodno.

Kuleba je takođe odbacio tvrdnje da je bivši britanski premijer Boris Džonson sprečio Ukrajinu da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Istanbulu 2022. godine, ocenivši takvu verziju događaja kao "apsurdnu".

Predloženi sporazum opisao je kao čin kapitulacije Ukrajine, tvrdeći da su pregovori propali zbog promenjene situacije na bojnom polju i zločina počinjenih u Buči, a ne zbog mešanja Zapada.

Oštro je kritikovao i bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera.

Optužio ga je da je doprineo energetskoj zavisnosti Nemačke od Rusije, tvrdeći da ga Putin sada nagrađuje za te zasluge.

Šredera je opisao kao predstavnika "stare Nemačke", a ne današnje nemačke države.

"Putin je garancija rata"

Bivši ukrajinski diplomata smatra da Evropljani i dalje imaju pogrešnu predstavu o Putinu.

"Politička kultura Evrope zasniva se na pristupu u kojem obe strane mogu da imaju korist. Sa Putinom je potpuno drugačije", objasnio je.

"Za njega rešenje od kojeg obe strane imaju korist nije najbolja opcija. Za njega svet funkcioniše po principu pobede i poraza. Neko mora da pobedi, a neko mora da izgubi", naglasio je Kuleba.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Prema njegovim rečima, tokom poslednjih meseci suštinski je promenio svoju procenu situacije i više ne veruje da Putina pregovorima može ubediti da okonča rat.

"On ne traži ni rešenje ni predah u borbama i neće doći trenutak kada će početi da ih traži", rekao je.