Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države zapretile su obustavom mehanizma za nabavku oružja za Ukrajinu ukoliko Kijev ne prekine dalekometne napade na rusku energetsku infrastrukturu, piše Fajnenšel tajms (Financial Times), pozivajući se na izjave evropskih zvaničnika.

Vašington preti obustavom razmene obaveštajnih podataka

Prema tvrdnjama zvaničnika koji su direktno razgovarali sa američkim kolegama ili su bili upoznati sa sadržajem tih razgovora, Vašington vrši pritisak na evropske vlade i Kijev da obustave napade na ruske rafinerije nafte.

Rojters nije mogao odmah nezavisno da potvrdi ove navode, dok Bela kuća zasad nije odgovorila na zahtev za komentar.

Prema izveštaju, američko upozorenje navodno uključuje i pretnju prekidom razmene obaveštajnih podataka, kao i obustavom mehanizma PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), preko kojeg se za Ukrajinu nabavlja američko naoružanje.

"Zovu Kijev... Zovu sve u Evropi", izjavio je jedan od zvaničnika koji je primio poziv iz američkog Ministarstva odbrane.

Tramp proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine

Ove tvrdnje pojavile su se nakon što je američki predsednik Donald Tramp danas, 11. oktobra, iznenada proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine.

Tramp tvrdi da sporazum odmah stupa na snagu, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio da još čeka detalje dogovora.

"Od ovog trenutka na snagu stupa ENERGETSKO PRIMIRJE u ratu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su pristale. Nemojte ga kršiti!", napisao je Tramp.

(Kurir.rs/FinancialTimes)

Ne propustitePlanetaTRAMPU GORI POD NOGAMA, ŽURI MU SE ZBOG IZBORA Želi da proglasi uspeh po svaku cenu, čak i bez konkretnih detalja
Predsednik SAD Donald Tramp.
Planeta"TRAMP JE DOŽIVEO MORALNI BANKROT!" Da li je američki predsednik poklekao pred Moskvom? Dogovor sa Putinom izazvao buru u Evropi
101 AP Jae C Hong.jpg
PlanetaZELENSKI SE HITNO OGLASIO NAKON TRAMPOVE OBJAVE O PRIMIRJU! Ukrajinski predsednik spreman da obustavi napade na Rusiju, ali postavio ključni uslov
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom obraćanja svetskim liderima sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sedištu UN u Njujorku, 23. septembra 2026.
PlanetaUKRAJINCI PRKOSE TRAMPU I PUTINU! Pogođen ruski naftni terminal par sati nakon dogovora dvojice svetskih lidera, Kijev se oglušio o poziv šefa Bele kuće (VIDEO)
tramp putin zelenski.jpg