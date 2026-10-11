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Sjedinjene Američke Države zapretile su obustavom mehanizma za nabavku oružja za Ukrajinu ukoliko Kijev ne prekine dalekometne napade na rusku energetsku infrastrukturu, piše Fajnenšel tajms (Financial Times), pozivajući se na izjave evropskih zvaničnika.

Vašington preti obustavom razmene obaveštajnih podataka

Prema tvrdnjama zvaničnika koji su direktno razgovarali sa američkim kolegama ili su bili upoznati sa sadržajem tih razgovora, Vašington vrši pritisak na evropske vlade i Kijev da obustave napade na ruske rafinerije nafte.

Rojters nije mogao odmah nezavisno da potvrdi ove navode, dok Bela kuća zasad nije odgovorila na zahtev za komentar.

Prema izveštaju, američko upozorenje navodno uključuje i pretnju prekidom razmene obaveštajnih podataka, kao i obustavom mehanizma PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), preko kojeg se za Ukrajinu nabavlja američko naoružanje.

"Zovu Kijev... Zovu sve u Evropi", izjavio je jedan od zvaničnika koji je primio poziv iz američkog Ministarstva odbrane.

Tramp proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine

Ove tvrdnje pojavile su se nakon što je američki predsednik Donald Tramp danas, 11. oktobra, iznenada proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine.

Tramp tvrdi da sporazum odmah stupa na snagu, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio da još čeka detalje dogovora.