Kris L. Tejlor i Kamila Angulat-Nijeto, optuženi za nezakonitu nabavku lekova na recept korišćenjem imena uginulog psa u Ohaju.

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Vlasnik veterinarske klinike u američkoj saveznoj državi Ohajo i njegova saučesnica optuženi su za više krivičnih dela nakon što su istražitelji utvrdili da je veterinar navodno koristio ime uginulog psa kako bi nabavio hiljade tableta lekova koji se izdaju na recept, uključujući kontrolisane supstance.

Velika porota u okrugu Lorejn podigla je optužnicu protiv veterinara Krisa L. Tejlora i Kamile Angulat-Nijeto po sedam tačaka, zbog sumnje da su učestvovali u nezakonitoj nabavci lekova preko veterinarske klinike Landings Animal Hospital u Ejvon Lejku, predgrađu Klivlenda.

Kris L. Tejlor, veterinar iz Ohaja optužen da je koristio ime uginulog psa za nezakonitu nabavku lekova na recept. Foto: Foto: Lorain County Sheriff's Office

Njih dvoje se terete da su više puta izdavali i realizovali recepte za oksikodon i alprazolam, generički oblik leka Ksanaks (Xanax), koristeći ime "Pankin", psa koji je već bio uginuo, navodi se u optužnici do koje je došla televizija 19 News.

Šezdesetdvogodišnji Tejlor bio je vlasnik veterinarske klinike, u kojoj je radio i kao veterinar. Za sada nije poznato da li je 29-godišnja Angulat-Nijeto takođe bila zaposlena u toj ustanovi.

Prema navodima istražitelja, između 10. avgusta 2024. i 7. juna 2025. godine izdato je više od 20 recepata za oksikodon i alprazolam na ime uginulog psa.

Lekovi su preuzimani u apotekama širom severoistočnog Ohaja.

Kamila Angulat-Nijeto, optužena za učešće u nezakonitoj nabavci lekova na recept korišćenjem imena uginulog psa u američkoj saveznoj državi Ohajo. Foto: Foto: Lorain County Sheriff's Office

Veterinar uhapšen, pušten uz kauciju od 500.000 dolara

Tejlor i Angulat-Nijeto optuženi su za učešće u organizovanim kriminalnim aktivnostima, pribavljanje kontrolisanih lekova obmanom, posedovanje oksikodona i nezakonitu obradu dokumentacije povezane sa izdavanjem oksikodona.

Takođe se terete za pribavljanje opasnih lekova prevarom i nezakonitu obradu dokumentacije povezane sa alprazolamom. Sve navedene optužbe predstavljaju teža krivična dela.

Pored toga, oboje su optuženi i za posedovanje alprazolama, što se u ovom slučaju tretira kao lakše krivično delo.

Zamenici šerifa okruga Lorejn uhapsili su Tejlora u utorak, nakon čega je pušten na slobodu uz kauciju od 500.000 dolara, koja je mogla biti položena u gotovini ili obezbeđena odgovarajućom garancijom.

Kako prenosi televizija 3News, veterinar je potom stavljen pod sudski nadzor.

Sudski dokumenti pokazuju da se Tejlor izjasnio da nije kriv po tačkama optužnice, dok za sada nije poznato da li se Angulat-Nijeto izjasnila o krivici.