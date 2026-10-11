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Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da njegova vlada planira potpuno donošenje novog ustava, kao i postepeno obnavljanje odnosa sa Ukrajinom. On je najavio mogućnost sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim naredne nedelje, tokom samita Evropske unije u Briselu.

U intervjuu za finski dnevni list Helsingin Sanomat, Mađar je govorio o ključnim prioritetima svoje vlade, borbi protiv korupcije, odnosima sa Evropskom unijom i smanjenju energetske zavisnosti od Rusije.

Mađar je istakao da je jedan od najvažnijih ciljeva njegove vlade potpuno pisanje novog mađarskog ustava. Prema njegovim rečima, taj proces trajaće najmanje godinu dana, a građani će o konačnom predlogu odlučivati na nacionalnom referendumu.

Govoreći o obnovi demokratije, mađarski premijer ocenio je da je građanima dosta korupcije i propagande.

On je takođe naveo da je postignut politički dogovor sa Evropskom unijom, zahvaljujući kojem Mađarska konačno može da dobije pristup evropskim fondovima.

Mađar najavio mogući sastanak sa Zelenskim

Kada je reč o spoljnoj politici, mađarski premijer poručio je da želi postepeno obnavljanje poverenja između Budimpešte i Kijeva, kroz male, konkretne korake.

U tom kontekstu, Mađar je najavio mogućnost sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na samitu Evropskog saveta u Briselu, zakazanom za 15. i 16. oktobar.

Prema njegovim rečima, već je postignut dogovor o zaštiti prava mađarske nacionalne manjine u Ukrajini, što bi moglo da doprinese poboljšanju odnosa dve zemlje.

Ipak, mađarski premijer naglasio je da njegova vlada neće promeniti dosadašnji stav kada je reč o vojnoj pomoći Ukrajini.

Mađarska, kako je istakao, neće slati oružje Kijevu niti će dozvoliti njegov tranzit preko svoje teritorije.

Mađar: Moramo da prekinemo energetsku zavisnost od Rusije

Govoreći o odnosima sa Moskvom, mađarski premijer osvrnuo se na predstojeću 70. godišnjicu Mađarske revolucije iz 1956. godine, koja će biti obeležena 23. oktobra.

Mađar je naglasio da istorijsko iskustvo sovjetske represije predstavlja važnu lekciju za današnju Mađarsku.

Prema njegovim rečima, zemlja mora da prekine energetsku zavisnost od Rusije i pronađe alternativne izvore snabdevanja, iako je priznao da takva promena ne može da se sprovede preko noći.

Njegove izjave ukazuju na nameru da Budimpešta postepeno smanji oslanjanje na ruske energente, uz očuvanje stabilnosti energetskog sistema tokom tranzicije.

Borba protiv korupcije i nezavisnost pravosuđa

Mađar je odbacio optužbe da njegova vlada vrši politički pritisak na istrage o korupciji iz perioda vladavine Viktora Orbana.

Kao primer nezavisnosti pravosudnih institucija naveo je činjenicu da se i sam nedavno pojavio u tužilaštvu povodom incidenta u jednom noćnom klubu iz 2024. godine.

Prema njegovoj oceni, taj slučaj pokazuje da nadležni organi postupaju bez političkog uticaja, čak i kada je reč o aktuelnom premijeru.

U intervjuu su otvorena i pitanja koja izazivaju društvene podele, uključujući prava istopolnih parova.

Mađar je izjavio da neće pokretati inicijativu za legalizaciju istopolnih brakova, ali da podržava pravo istopolnih parova na usvajanje dece.

Svoj stav obrazložio je uverenjem da je za dete porodično okruženje uvek bolje od odrastanja u ustanovi.

Ipak, naglasio je da o ovim osetljivim pitanjima najpre treba voditi iskren i otvoren društveni dijalog, umesto odmah pristupati izmenama zakona.