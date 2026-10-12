Slušaj vest

Jaedna devojka je snimila telefonom trenutak kada je ruski napad pogodio prodavnicu u blizini Harkovau Ukrajini, pri čemu su poginule tri osobe, a 25 ih je povređeno. Napad je izvršen na stambeno područje u Pisočinu, saopštila je ukrajinska nacionalna policija.

Među poginulima su 16-godišnji dečak, 19-godišnja žena i 51-godišnja žena, naveli su zvaničnici. Projektil je pogodio područje u blizini prodavnice prehrambenih proizvoda i nekoliko stambenih zgrada.

Među povređenima su i dve devojčice, uzrasta 13 i devet godina. Povređeni su zadobili različite povrede i nalaze se na medicinskom lečenju. Stepen njihovih povreda nije odmah saopšten.

Napad se dogodio tokom smrtonosnog dana za drugi najveći ukrajinski grad Harkov. Ranije, 11. oktobra, dve vođene avionske bombe pogodile su Nemšlanski okrug u gradu, pri čemu je jedna osoba poginula, a najmanje osam je povređeno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage samo tokom te nedelje lansirale oko 1.450 avionskih bombi, 75 raketa različitih tipova i više od 1.640 jurišnih dronova, od kojih je oko 60 odsto bilo na mlazni pogon.