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Američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner odložili su planiranu posetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom, piše danas američki portal Aksios.

"Usred krize u odnosima sa Ukrajinom, izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner odložili su planirano putovanje u Moskvu, barem dok ne postane jasno da li su Ukrajina i evropske zemlje spremne da se dogovore o novom zajedničkom predlogu za (ruskog predsednika Vladimira) Putina", navodi taj medij.

Ranije je objavljeno da Vitkof i Kušner planiraju da posete rusku prestonicu pre kraja oktobra, ali je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao da se poseta verovatno neće realizovati u tom terminu.

Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Vitkof i Kušner su posetili Moskvu i Kijev početkom septembra 2026. godine, a nedavno su učestvovali i u razgovorima u Majamiju sa predstavnicima Ukrajine, Evrope i NATO-a.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u nedelju da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje, kako je naveo, stupa na snagu momentalno.

Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je obavestio predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen o ruskim napadima na energetski sektor Ukrajine, koji su zabeleženi nakon izjave Trampa o prekidu napada na energetske objekte dve zemlje.

(Kurir.rs/Tačno)

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