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U ponedeljak ujutru, ispred škole "Žozef Lakanal" u francuskom gradu Obanj, dogodio se oružani incident u kom su ranjeni direktor škole i jedna nastavnica.

Kako je za francuski list "Figaro" potvrdilo više saglasnih izvora, kao i policijska prefektura departmana Buš-di-Ron ubrzo nakon napada priveden je četrnaestogodišnji učenik osmog razreda.

Prema navodima iz policije, osumnjičeni je ispalio četiri ili pet hitaca, verovatno iz lovačke puške kalibra 12, usled čega su povređeni direktor u pedesetim godinama i nastavnica (37).

Oboma je ukazana medicinska pomoć i nalaze se van životne opasnosti. Vatrogasno-spasilačka služba departmana potvrdila je da se odmah angažovala na licu mesta.