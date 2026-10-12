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Jedna osoba je poginula u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijaduu nedelju, saopštile su saudijske vlasti, dan nakon što je u napadu za koji su odgovornost preuzeli Huti iz Jemena, koje podržava Iran, poginulo 13 ljudi.

Huti su preuzeli odgovornost za napade u kojima je ranjeno više od 300 ljudi.

Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, koji je u poslednjih pet dana bio meta četiri napada, zatvoren je posle raketnog napada tokom vikenda. Reč je o najsmrtonosnijem napadu u nekoj od arapskih zalivskih država od početka rata sa Iranom.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

Do najnovijeg napada došlo je ubrzo nakon što su Huti saopštili da je ponovo napadnut aerodrom u Sani, glavnom gradu Jemena koji je pod kontrolom pobunjenika, za šta su optužili Saudijsku Arabiju.

Naglo zaoštravanje sukoba na novom frontu preti da dovede do većeg vojnog angažovanja Sjedinjenih Američkih Država. Predsednik Donald Tramp izjavio je da razmatra mogućnost uključivanja u borbu protiv Huta. Bela kuća nije komentarisala ove navode.

Saudijski ministar energetike, princ Abdulaziz bin Salman, izjavio je da su događaji poslednjih nedelja ozbiljni i da odgovor kraljevine mora biti "podjednako ozbiljan".

1/5 Vidi galeriju Napad Huta na aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu Foto: screenshot X



Vazdušni napadi na glavni grad Jemena



Jemenski Huti prijavili su vazdušne napade na četvrti Hamdan i Tura u Sani, dok sukob između pobunjenika koje podržava Iran i Saudijske Arabije nastavlja da eskalira.

Medijski centar pobunjenika saopštio je da su napadi izvedeni u ponedeljak u ponoć, ali nije izneo dodatne detalje.

Centar je za napade optužio je Saudijsku Arabiju, dok su Huti nastavili da ispaljuju rakete i šalju dronove prema aerodromima u kraljevini.

Saudijska Arabija za sada nije komentarisala ove navode.

1/5 Vidi galeriju Huti napali aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, 12 mrtvih, više od 300 ranjenih Foto: Printscreen



Na aerodromu u Rijadu očekuje se otkazivanje oko 60 odsto letova



Prema podacima kompanije "Sirijum", oko 60 odsto planiranih letova sa aerodroma u Rijadu u Saudijskoj Arabiji trebalo bi da bude otkazano u ponedeljak, nakon što je u napadima jemenskih Huta, koje podržava Iran, tokom vikenda poginulo više od deset ljudi.

Prema podacima iste kompanije, u nedelju je otkazano 99,7 odsto svih planiranih letova sa međunarodnog aerodroma "Kralj Halid" u Rijadu.

1/16 Vidi galeriju Saudijski princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman pripredio u Rijadu VIP prijem za američkog predsednika Donalda Trampa i njegovui delegaciju Foto: Alex Brandon/AP

Kina osudila napade na aerodrom u Rijadu



Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u ponedeljak da osuđuje napade na aerodrom u Rijadu, u kojima je bilo poginulih i povređenih.