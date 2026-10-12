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Na kameri je zabeležen šokantan trenutak kada se devojčica, za koju se verovalo da je mrtva, iznenada uspravila u sopstvenom sanduku, nekoliko sati nakon što se srušila pred svojim ocem.

Zbunjeni članovi porodice nisu mogli da veruju svojim očima kada se Džulejdi Iskotojak (15) iznenada uspravila i počela da govori tokom sopstvene sahrane. Tinejdžerka je navodno proglašena mrtvom osam sati ranije, dok se nalazila u automobilu sa svojim ocem u Gvatemali.

Dramatičan snimak tmurnih scena prikazuje devojčicu odevenu u roze majicu kako se budi u kovčegu živa i zdrava, dok ushićeni bližnji uzvikuju "aleluja".

Bizarna drama se odigrala nakon što se Džulejdi onesvestila dok ju je otac, Abraham Iskotojak, vozio u medicinski centar.

Otac je proglasio mrtvom

Evangelistički pastor je odmah zaustavio automobil i proverio puls i disanje svoje ćerke. Tvrdio je da nije osetio ni jedno ni drugo i proglasio ju je mrtvom na licu mesta u ranim jutarnjim satima u subotu.

Lekar nikada nije potvrdio dijagnozu, prema rečima oca, i zvanična umrlica nije izdata.

Umesto toga, kupljen je kovčeg i organizovano je bdenje kasnije tog dana, a ožalošćeni su se okupili oko kuće u mestu El Hokote u 14.30 časova.

U jednom trenutku, njena rasplakana majka, Lesvija Rios, nagnula se nad kovčeg i primetila pomeranje unutra.

- Stalno sam govorila da je živa. Dok sam plakala iznad njenog kovčega, otvorili smo prozorčić i ona se pomerala, probudila se i odjednom je sela - rekla je majka lokalnim medijima.

Zapanjeni bližnji pomogli su tinejdžerki da izađe iz sanduka dok se snimak njenog buđenja širio internetom.

"Bilo je to čudo"

- Srce je počelo jako da me boli; osećala sam težinu i onda mi se zacrnelo pred očima, kao da sam se onesvestila. Zahvaljujem Bogu i svojim roditeljima što sam živa. Ruke mi se još uvek tresu, ali već vraćam snagu. Bilo je to čudo - rekla je Džulejdi prisećajući se svojih navodnih poslednjih trenutaka.

Otac bio ubeđen da mu je ćerka umrla

Devojčicin otac je rekao da je bio ubeđen da mu je ćerka umrla.

Rekao je da je Džulejdi "jednostavno prestala da postoji, umrla je na putu" nakon što je zaustavio automobil na putu ka medicinskom centru.

- Video sam da više ne diše i nisam mogao da joj osetim puls na zglobovima. Bila je to veoma teška situacija za mene - rekao je on.

Ožalošćeni su brzo preokrenuli tugu u radost, a navodi se da je devojčica svesna i da se oporavlja kod kuće.