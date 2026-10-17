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Milano je pretvoren u bojno polje, a Trg Duomo našao se pod opsadom stotina veoma mladih ljudi obučenih u crno, koji su primorali policiju da se povuče pod naletom eksplozivnih naprava, zaštitnih ograda i flaša, sve dok nisu zauzeli centralni gradski trg, simbol Milana.

Sukobi su izbili i u Torinu, Bolonji i Bergamu, gde su takođe bacani kamenje i petarde na policiju, a među izgrednicima su bili mladi ljudi sa kapuljačama, piše ANSA.it.

Vlada je odmah reagovala.

"Protestovanje je pravo, ali pretvaranje naših gradova u bojno polje nije. Ponavljam svoj poziv opoziciji: ne sme da bude dvosmislena po ovom pitanju. Svako uzdržavanje od jasnog stava postaje opravdanje", izjavila je premijerka Đorđa Meloni. Njene reči podržali su i potpredsednici vlade. "Neprihvatljivo je da deo levice raspiruje vatru u pokušaju da nadoknadi nedostatak ideja i predloga", rekao je Antonio Tajani.

Foto: Printskrin X

Mateo Salvini je demonstrante opisao kao "društvene centre, marance i pokvareni, truli levičarski talog", dodajući: "Hoće li se ponovo naći neko da ih štiti i brani?"

Prvi se na suprotnoj strani oglasio gradonačelnik grada koji je pretrpeo najveću štetu, Đuzepe Sala.

"Razlozi za protest bili su razumljivi. Nasilje nad pripadnicima snaga bezbednosti i velika šteta naneta gradu ne mogu se opravdati. Politika može da odluči da manipuliše situacijom u potrazi za izbornom podrškom ili da mudro pristupi ovom izuzetno teškom istorijskom trenutku. Nadam se da će biti izabran ovaj drugi put", poručio je on.

Bacanje kamenica, eksplozivnih naprava, policijske intervencije, vodeni topovi, suzavac i barikade ostavili su za sobom brojne posledice, uključujući hapšenja, prijave, materijalnu štetu i povređene, čiji konačan broj još nije utvrđen. Samo u Milanu povređena su najmanje četiri policajca i 20 demonstranata, dok je više od 50 mladih privedeno. Polovina njih su maloletnici.

Prema navodima policije, stotine razjarenih mladih ljudi, među kojima je bilo mnogo osoba stranog porekla, ali i veliki broj Italijana, organizovano je pristizalo iz predgrađa, okolnih mesta i drugih provincija.