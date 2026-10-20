BESNA MASKIRANA RULJA OPLJAČKALA ZLATARU U LIONU! Očajna vlasnica gledala kako joj demonstranti uništavaju radnju: "Potpuno smo slomljeni" (VIDEO)
- Suvlasnica zlatare u Lionu gledala je preko kamera kako provalnici tokom protesta vandalizuju i pljačkaju radnju, dok policija nije reagovala na njen poziv.
- Iz prodavnice su odneli nakit, sef i nekoliko ajfona, a jedan ukradeni telefon kasnije je pronađen u gradu blizu Liona.
- Francusku potresaju protesti zbog troškova života i cena goriva, uz više od 2.300 uhapšenih i najavu lokalnog policijskog časa.
Mari Šoke, suvlasnica prodavnice nakita u Lionu, posmatrala je na kamerama za nadzor kako provalnici vandalizuju i pljačkaju njenu radnju tokom protesta 17. oktobra. Nekoliko prodavnica je opljačkano u Francuskoj tokom masovnih nasilnih nereda. Šoke je rekla za LCI da je pozvala policiju i molila ih da zaštite radnju, ali oni nisu intervenisali.
"Kada čujem političare u medijima kako govore da je učinjeno sve što je moguće, znam da to nije istina. Policiji nije naređeno da bude na pravom mestu u pravo vreme i da se sve ovo moglo izbeći. Potpuno smo slomljeni", rekla je Šoke.
Šteta i potraga za ukradenom robom
Nakon pljački, vlada je pozvala onlajn platforme za preprodaju da odmah uklone oglase za koje se sumnja da su povezani sa ukradenom robom.
Iako će osiguranje pokriti štetu, Šoke naglašava da će troškove obnove prodavnice nakita Koumal Bijoux, koju je otvorila sa svojim partnerom pre sedam godina, u početku snositi sama. "Sve ćemo sami obnoviti, bez obzira na nadoknadu", rekla je.
Pljačkaši su iz prodavnice nakita odneli nakit, sef i nekoliko ajfona. Jedan od ukradenih telefona kasnije je pronađen u prodavnici u Vo-an-Velenu, gradu blizu Liona. Mari Šoke je to prijavila policiji, ali joj je ponovo rečeno da ne mogu da intervenišu.
Zašto su u Francuskoj izbili veliki protesti?
Francusku nedeljama potresaju protesti zbog visokih troškova života, rasta cena goriva i nezadovoljstva javnim službama.
Protestima su se pridružili učenici i studenti koji zahtevaju bolje obrazovne uslove, više nastavnika i veća ulaganja u škole. Mobilizacija je kulminirala u subotu, 17. oktobra, kada je više od pola miliona ljudi izašlo na ulice širom zemlje.
Protesti u brojnim gradovima eskalirali su u nasilne sukobe sa policijom, paljenje automobila i javnih zgrada i masovno pljačkanje prodavnica. Pariz, Lion, Marsej i Bordo su posebno pogođeni.
U Lionu je, pored brojnih prodavnica, zapaljena i gradska turistička kancelarija, dok su u Marseju izgrednici provalili u gradsku kuću i naneli veliku štetu.
Više od 2.300 uhapšenih, vlasti uvele policijski čas
Prema podacima francuskih vlasti, tokom vikenda je uhapšeno više od 2.300 ljudi, a skoro hiljadu policajaca i žandarmerije je povređeno.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez priznao je da je policija izgubila kontrolu nad situacijom tokom nereda i da snage bezbednosti nisu bile dovoljno pripremljene za razmere nasilja.
Premijer Sebastijan Lekornu je stoga najavio uvođenje lokalnog policijskog časa kako bi se sprečili dalji nemiri i zaštitile prodavnice.
Ograničenja su uvedena u delovima Pariza i nekoliko drugih francuskih gradova, uključujući Lion, Nicu i Lil. Istovremeno, vlada se suočava sa kritikama zbog propusta u bezbednosti, dok trgovci pokušavaju da sanira štetu nakon jednog od najnasilnijih vikenda u Francuskoj poslednjih godina.
(Kurir.rs/Index)