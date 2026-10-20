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Mari Šoke, suvlasnica prodavnice nakita u Lionu, posmatrala je na kamerama za nadzor kako provalnici vandalizuju i pljačkaju njenu radnju tokom protesta 17. oktobra. Nekoliko prodavnica je opljačkano u Francuskoj tokom masovnih nasilnih nereda. Šoke je rekla za LCI da je pozvala policiju i molila ih da zaštite radnju, ali oni nisu intervenisali.

"Kada čujem političare u medijima kako govore da je učinjeno sve što je moguće, znam da to nije istina. Policiji nije naređeno da bude na pravom mestu u pravo vreme i da se sve ovo moglo izbeći. Potpuno smo slomljeni", rekla je Šoke.

Šteta i potraga za ukradenom robom

Nakon pljački, vlada je pozvala onlajn platforme za preprodaju da odmah uklone oglase za koje se sumnja da su povezani sa ukradenom robom.

Iako će osiguranje pokriti štetu, Šoke naglašava da će troškove obnove prodavnice nakita Koumal Bijoux, koju je otvorila sa svojim partnerom pre sedam godina, u početku snositi sama. "Sve ćemo sami obnoviti, bez obzira na nadoknadu", rekla je.

Pljačkaši su iz prodavnice nakita odneli nakit, sef i nekoliko ajfona. Jedan od ukradenih telefona kasnije je pronađen u prodavnici u Vo-an-Velenu, gradu blizu Liona. Mari Šoke je to prijavila policiji, ali joj je ponovo rečeno da ne mogu da intervenišu.

Zašto su u Francuskoj izbili veliki protesti?

Francusku nedeljama potresaju protesti zbog visokih troškova života, rasta cena goriva i nezadovoljstva javnim službama.

Protestima su se pridružili učenici i studenti koji zahtevaju bolje obrazovne uslove, više nastavnika i veća ulaganja u škole. Mobilizacija je kulminirala u subotu, 17. oktobra, kada je više od pola miliona ljudi izašlo na ulice širom zemlje.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Protesti u brojnim gradovima eskalirali su u nasilne sukobe sa policijom, paljenje automobila i javnih zgrada i masovno pljačkanje prodavnica. Pariz, Lion, Marsej i Bordo su posebno pogođeni.

U Lionu je, pored brojnih prodavnica, zapaljena i gradska turistička kancelarija, dok su u Marseju izgrednici provalili u gradsku kuću i naneli veliku štetu.

1/16 Vidi galeriju Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA

Više od 2.300 uhapšenih, vlasti uvele policijski čas

Prema podacima francuskih vlasti, tokom vikenda je uhapšeno više od 2.300 ljudi, a skoro hiljadu policajaca i žandarmerije je povređeno.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez priznao je da je policija izgubila kontrolu nad situacijom tokom nereda i da snage bezbednosti nisu bile dovoljno pripremljene za razmere nasilja.

1/16 Vidi galeriju Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Premijer Sebastijan Lekornu je stoga najavio uvođenje lokalnog policijskog časa kako bi se sprečili dalji nemiri i zaštitile prodavnice.