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Na ulicama Milananarednih dana biće raspoređeno 500 padobranaca iz elitne brigade "Folgore" iz Sijene, koji će uz upotrebu dronova i u saradnji sa policijom i karabinjerima obavljati nadzor i patroliranje.

Ova mera, doneta uoči najavljenih novih demonstracija, podrazumeva angažovanje pripadnika 186. puka, čiji će zadaci biti ograničeni na funkcije javne bezbednosti i statični nadzor osetljivih tačaka, prenela je Republika.

1/11 Vidi galeriju Italija Milano protesti neredi Foto: MATTEO CORNER/ANSA

Policija u Milanu sukobila se u nedelju sa demonstrantima koji su bacali kamenje i pljačkali prodavnice tokom protesta zbog loših javnih usluga i rasta troškova života. Više od 60 demonstranata je tada privedeno.

Vlada Italije usvojila je u sredu dekret o hitnim merama za očuvanje javne bezbednosti i suzbijanje maloletničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu.

1/4 Vidi galeriju Pripadnici italijanskih oružanih snaga na obuci u Centru ABHO Foto: Vojska Srbije

Mere predviđaju preventivno zadržavanje maloletnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.

1/9 Vidi galeriju Nasilni protesti u Milanu Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia, Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

Prema novim pravilima, za maloletnike koji su navršili 14 godina uvodi se pretpostavka uračunljivosti, odnosno smatraće se da su sposobni da razumeju značaj svojih postupaka i upravljaju njima, osim ako se ne dokaže suprotno.