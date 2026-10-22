ITALIJA POJAČAVA MERE BEZBEDNOSTI: Vojska i dronovi na ključnim tačkama u Milanu, stiže UDARNA PESNICA, 500 padobranaca iz elitne brigade "Folgore" (FOTO/VIDEO)
- Vlada Italije usvojila je i dekret o hitnim merama za javnu bezbednost, uz strože kazne za organizovano nasilje i dodatne vojnike na ulicama
Na ulicama Milananarednih dana biće raspoređeno 500 padobranaca iz elitne brigade "Folgore" iz Sijene, koji će uz upotrebu dronova i u saradnji sa policijom i karabinjerima obavljati nadzor i patroliranje.
Ova mera, doneta uoči najavljenih novih demonstracija, podrazumeva angažovanje pripadnika 186. puka, čiji će zadaci biti ograničeni na funkcije javne bezbednosti i statični nadzor osetljivih tačaka, prenela je Republika.
Policija u Milanu sukobila se u nedelju sa demonstrantima koji su bacali kamenje i pljačkali prodavnice tokom protesta zbog loših javnih usluga i rasta troškova života. Više od 60 demonstranata je tada privedeno.
Vlada Italije usvojila je u sredu dekret o hitnim merama za očuvanje javne bezbednosti i suzbijanje maloletničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu.
Mere predviđaju preventivno zadržavanje maloletnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.
Prema novim pravilima, za maloletnike koji su navršili 14 godina uvodi se pretpostavka uračunljivosti, odnosno smatraće se da su sposobni da razumeju značaj svojih postupaka i upravljaju njima, osim ako se ne dokaže suprotno.
(Kurir.rs/Tanjug)