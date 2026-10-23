Slušaj vest

Pokušaj pogubljenja Kristе Pajk (50) u američkoj saveznoj državi Tenesinije uspeo. Novi sudski dokumenti otkrivaju ozbiljne propuste tokom pokušaja izvršenja smrtne kazne smrtonosnom injekcijom.

Pogubljenje koje je trebalo da se završi smrću osuđene ubice pretvorilo se u dramatičnu medicinsku situaciju. Krista Pajk preživela je 30. septembra dve doze smrtonosnog leka pentobarbitala. Sada novi sudski dokumenti otkrivaju šta se, prema navodima, događalo u prostoriji za izvršenje smrtne kazne.

Prema rečima njenog advokata, Rendija Spajvija, osoblje zaduženo za pogubljenje imalo je velike poteškoće da postavi funkcionalne intravenske pristupe. Upotrebljeno je oko deset igala, a pokušaji uboda izvođeni su na različitim mestima na obe ruke.

Osoblju je trebalo gotovo sat vremena da postavi pristupe predviđene protokolom za pogubljenje. Znaci upozorenja pojavili su se veoma rano. Jedan od zaposlenih posumnjao je da je vena možda pukla, ali je postupak uprkos tome nastavljen.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

"Imam osećaj kao da će mi ruka pući"



Posebno potresni su opisi događaja iz prostorije za pogubljenje. Prema sudskim dokumentima, Pajk se više puta grčila od bolova dok je osoblje pokušavalo da pravilno postavi igle.

U 19:34 sati požalila se na snažne bolove. Prema rečima njenog advokata, rekla je da ima osećaj kao da će joj ruka pući i da oseća intenzivno pečenje.

Tokom narednih minuta njeno telo je sve izraženije reagovalo. Pomerala je glavu, trzala se i delovalo je kao da ima poteškoće sa disanjem.

Nije poznato da li je smrtonosna supstanca zaista u potpunosti dospela u njen krvotok. Postoji sumnja da je deo leka završio u okolnom tkivu umesto u krvnim sudovima.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP



Dve smrtonosne doze, ali je preživela



Posle prve doze nije nastupila očekivana smrt, pa je, u skladu sa protokolom za pogubljenje, primenjena i druga doza. Međutim, ni ona nije usmrtila pedesetogodišnju osuđenicu.

Pogubljenje je na kraju prekinuto. Pajk je prevezena u bolnicu, gde je nekoliko dana morala da bude na respiratoru. U jednom trenutku čak ni njeni advokati nisu očekivali da će preživeti.

Ipak, povratila je svest. U međuvremenu je otpuštena iz bolnice i vraćena u zatvor.

Krista Pajk Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock



Godine 1995. brutalno ubila školsku drugaricu



Krista Pajk nalazi se u zatvoru za osuđenike na smrt zbog posebno svirepog zločina. Godine 1995. mučila je i ubila svoju školsku drugaricu Kolin Slemer, zajedno sa tadašnjim dečkom. U vreme zločina imala je samo 18 godina.

Zbog ubistva je osuđena na smrt i spada među najmlađe žene kojima je u SAD izrečena takva kazna.

Krista Pajk i Kolin Slemer Foto: Tennessee Department of Correction, Family Handout



Guverner obustavio nova pogubljenja



Neuspešno pogubljenje izazvalo je burnu raspravu u Tenesiju. Advokati Kristе Pajk optužuju nadležne za ozbiljne propuste i zahtevaju sveobuhvatnu istragu. Guverner Bil Liprivremeno je obustavio sva naredna pogubljenja i naredio nezavisnu proveru postupka.

Posebno je sporno to što protokol predviđa primenu druge doze otrova ako prva ne deluje, ali ne propisuje šta treba uraditi ukoliko ni druga doza ne dovede do smrti osuđenika.