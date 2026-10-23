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Dron je danas pogodio i potopio teretni brod u Crnom moru, pri čemu je jedan član posade poginuo, a troje se vodi kao nestalo, saopštili su zvaničnici.Ovo je najnoviji u nizu napada na komercijalne brodove u regionu, što je podstaklo strahovanja od eskalacije ruskog rata protiv Ukrajine.

Rumunske pomorske vlasti saopštile su da je u toku akcija potrage i spasavanja nakon što se brod zapalio i potonuo oko 24 kilometra istočno od luke Konstanca, u blizini rumunskih teritorijalnih voda. Posadu je činilo 10 državljana Ukrajine i troje državljana Azerbejdžana.

Devetoro ljudi je spaseno.

"Ovaj napad je još jedan primer tragičnih posledica ruske agresije na Ukrajinu", izjavio je rumunski zvaničnik Nikušor Dan. "Vreme je da Rusija ozbiljno shvati mirovne inicijative Sjedinjenih Država i Evrope, prihvati predloge za prekid vatre i okonča rat".

Tokom ovog meseca, najmanje sedam drugih teretnih brodova napadnuto je u blizini crnomorske obale Rumunije i Bugarske, članica NATO-a; ​​u tim napadima dve osobe su poginule, a 25 se vodi kao nestalo.

Na snimku koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova vidi se samo trup broda koji viri iznad uzburkanog mora.