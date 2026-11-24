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Fondacija za borbu protiv korupcije (FBK) otkrila je u julu 2025. godine da je Ali Kadirov, jedan od sinova čečenskog lidera Ramzana Kadirova, dobio srpsko državljanstvo koristeći falsifikovana ruska dokumenta, javlja ruska Moskva tajms.

Prema navodima FBK, srpski pasoš tada osamnaestogodišnjem Kadirovu izdat je po posebnom nalogu premijera Đura Macuta, kao osobi od posebnog interesa za Republiku Srbiju.

Srpsko državljanstvo formalno je dodeljeno Aliju Ramzanoviču Musajevu, rođenom 14. decembra 2006. godine u selu Centaroj u Čečeniji. Mlađi Kadirov, drugi najstariji sin Ramzana Kadirova, rođen je istog dana u istom selu.

1/6 Vidi galeriju Ramzan Kadirov Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters, AP/Maxim Shemetov, Tatiana Barybina / AFP / Profimedia

Prema navodima fondacije, dokument na ime Musajev, prezime izvedeno od prezimena oca Medni Kadirove, supruge čečenskog lidera, izdat je Aliju Kadirovu kao pasoš sa lažnim identitetom za putovanja u inostranstvo.

Pod tim prezimenom Ali je tokom više od 15 godina putovao u inostranstvo više od 100 puta, prvenstveno u Dubai. Za gotovo sva putovanja koristio je privatne avione Bombardier Global 6000, kupljen u avgustu 2025. godine u Luksemburgu uprkos sankcijama za 2,5 milijardi rubalja, i Airbus ACJ319, vredan četiri milijarde rubalja.

Prema pisanju Kavkaskog čvora, Ali je od 2024. godine generalni direktor borilačkog kluba Ahmat i predsednik Čečenske bokserske federacije.

Kadirov tvrdio da se njegov sin borio u Ukrajini

U oktobru 2022. godine Ramzan Kadirov tvrdio je da su se njegovi maloletni sinovi, među kojima je bio i Ali, borili u Ukrajini. Na objavljenom snimku vide se tinejdžeri kako iz rova pucaju iz automatskog oružja i bacača granata.

Čečenski opozicioni kanali na Telegramu tvrdili su da je snimak nastao iza linija fronta, nakon čega je Ahmed Dudajev, šef čečenskog Ministarstva za informisanje, priznao da su snimci putovanja Kadirovljeve dece u Donbas montirani.

U junu 2024. godine Ramzan Kadirov saopštio je da se Ali sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koji mu je čestitao predstojeće venčanje.

Traže od Srbije da Kadirovljevom sinu oduzme državljanstvo

Fondacija za borbu protiv korupcije ukazala je na to da je niz ruskih oligarha i drugih pojedinaca povezanih sa Kremljom dobio srpske pasoše i saopštila da će se obratiti vlastima Srbije sa zahtevom da se Kadirovljevom sinu oduzme državljanstvo.

"Takođe ćemo priložiti spisak najsumnjivijih osoba koje su dobile srpske pasoše koristeći sličnu šemu. Naš zahtev uputićemo i vlastima EU, jer srpski pasoš omogućava bezvizni ulazak u Evropu", navela je fondacija.