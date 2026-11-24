Nemačka je najveći evropski donator Ukrajine i jedan od njenih najvažnijih saveznika. Međutim, politička situacija se menja. Prema nedavnom istraživanju Merkat or foruma za migracije i demokratiju (MIDEM), političko pitanje koje najviše deli nemačko društvo više nisu migracije, već nastavak podrške Kijevu.

Postoje i drugi podaci koji potvrđuju ovaj trend. Prema istraživanju agencije YouGov, sprovedenom u martu među 2.785 punoletnih građana, 54,1 odsto ispitanika želi da Nemačka nastavi da podržava Kijev i distancira se od Moskve, dok 28,8 odsto želi smanjenje podrške Ukrajini i približavanje Rusiji. Oko 17 odsto nema formiran stav.

Promene koje se kriju iza ovih brojki važnije su od samih rezultata. Ukupan udeo građana koji podržavaju približavanje Rusiji zapravo je opao za dva procentna poena, prema pisanju Euronewsa. Međutim, udeo onih koji su na skali od nula do deset izabrali najekstremniji proruski odgovor porastao je sa 13,7 na 17,3 odsto za godinu dana.

Šta to znači? Znači da je društvo podeljeno. Od toga naročito profitira jedna strana: Rusija, koja ne mora da pobedi u raspravi, već samo da je održava.

Linije podela širom Evrope

Prema uporednom istraživanju MIDEM-a, nemački ispitanici bili su nešto skeptičniji prema pružanju pomoći Ukrajini od proseka osam obuhvaćenih zemalja (Nemačka, Francuska, Italija, Poljska, Švedska, Španija, Češka i Mađarska). Situacija u Nemačkoj predstavlja izraženiju verziju evropskog trenda, ali nije izuzetak.

Najpre treba istaći da je evropska većina i dalje čvrsta. Prolećni Eurobarometar iz 2026. godine, koji meri opšte političko raspoloženje u EU, pokazao je da 76 odsto građana rusku invaziju smatra pretnjom po bezbednost Evropske unije, dok je 70 odsto vidi kao pretnju sopstvenoj zemlji.

Odgovorom EU zadovoljno je 55 odsto građana, pri čemu većina izražava zadovoljstvo u 24 države članice. Oko tri četvrtine građana želi da EU podržava Ukrajinu sve dok se ne postigne pravedan i trajan mir.

Da ruska invazija ugrožava bezbednost EU smatra 94 odsto građana Švedske, 93 odsto građana Finske i 92 odsto građana Portugalije. Kipar je sa 46 odsto jedina članica u kojoj je taj procenat manji od polovine.

Desničarski populisti na strani Putina

Ono što se promenilo jeste među kojim grupama građana je koncentrisan preostali skepticizam. Prolećno istraživanje istraživačkog centra Pew iz 2026. godine, sprovedeno od februara do maja među 45.658 ljudi u 37 zemalja, pokazalo je da pristalice desničarskih populističkih stranaka imaju pozitivniji stav prema Rusiji i Putinu.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

U Nemačkoj pristalice Alternative za Nemačku (AfD) imaju oko šest puta češće pozitivan stav prema Rusiji od ostalih Nemaca (46 prema osam odsto), dok 49 odsto njih ima poverenje u Putina, naspram šest odsto među ostalim građanima.

U Mađarskoj 63 odsto pristalica Fidesa veruje da će Putin donositi ispravne odluke u međunarodnim pitanjima, naspram sedam odsto onih koji ne podržavaju tu stranku. Istraživanje je sprovedeno pre mađarskih izbora 2026. godine. Istraživački centar Pew beleži sličan, ali manje izražen obrazac u još sedam evropskih zemalja.

Nacionalna istraživanja javnog mnjenja pokazuju iste linije podela. Francuski institut za istraživanje javnog mnjenja i tržišta Elabe utvrdio je u martu 2025. godine da 59 odsto birača Nacionalnog okupljanja želi smanjenje vojne pomoći Ukrajini (27 odsto) ili njenu potpunu obustavu (32 odsto).

Istraživanje koje je Le Grand Continent sproveo u Italiji narednog meseca pokazalo je da 62 odsto Italijana smatra da bi Ukrajina trebalo da prihvati mirovni sporazum čak i po cenu gubitka teritorije. Takav stav zastupa 92 odsto birača desničarske populističke Lige i 73 odsto birača Braće Italije.

Međutim, nije reč isključivo o desnici. Istraživanje Evropskog saveta za spoljne odnose (ECFR), sprovedeno u novembru 2025. godine među više od 16.000 Evropljana, identifikovalo je antisistemsku grupu koja čini 15 odsto ukupnog broja ispitanika i koja je najmanje kritična prema Rusiji. Toj grupi pripada 32 odsto birača AfD-a, 32 odsto birača italijanskog Pokreta pet zvezdica i 35 odsto birača Nepokorene Francuske.

Istraživanje agencije YouGov iz decembra 2024. godine pokazalo je da je podrška pružanju pomoći Ukrajini "do pobede" opala u svih sedam obuhvaćenih zapadnoevropskih zemalja, na 50 odsto u Švedskoj, 40 odsto u Danskoj i 36 odsto u Velikoj Britaniji.

U Poljskoj situacija izgleda drugačije. Istraživanja državnog centra za ispitivanje javnog mnjenja CBOS pokazuju rast protivljenja usmerenog prema Ukrajincima, a ne prema borbi Kijeva protiv ruske invazije.

U julu 2026. godine prvi put je više Poljaka bilo protiv prihvatanja ukrajinskih izbeglica (52 odsto) nego za (42 odsto), dok je protivljenje članstvu Ukrajine u EU dostiglo rekordnih 40 odsto. Ipak, CBOS je utvrdio da Poljaci i dalje Rusiju vide kao zajedničkog neprijatelja.

Kolika je uloga Moskve?

Treba biti potpuno jasan: migracije, spoljna politika i rat oduvek su bili teme koje polarizuju stanovništvo, znatno više nego, recimo, reforma poreza na uvoz povrća iz neke treće zemlje.

Činjenica da ove teme izazivaju toliko podela svakako nije isključivo krivica Rusije. Kako god posmatrali situaciju, evropska politika nije savršena i bilo bi pogrešno odbaciti zabrinutost građana za sopstvenu budućnost i bezbednost kao puku posledicu ruskih dezinformacija.

Nemoguće je dokazati u kojoj meri je Rusija doprinela ovakvom političkom razvoju, a svako ko tvrdi da zna precizan odgovor zapravo nagađa. Ono što je dokumentovano jesu namera i aktivnosti.

Zajednički izveštaj Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) i ukrajinskog Centra za borbu protiv dezinformacija iz juna 2026. godine opisuje obimne i sistematske ruske informacione manipulacije usmerene na slabljenje evropske podrške Ukrajini.

Francuska služba Viginum, zadužena za otkrivanje stranog digitalnog mešanja, prati takve operacije od 2023. godine, uključujući mrežu od najmanje 193 internet stranice pod nazivom "Portal Kombat", usmerenu na nekoliko evropskih zemalja.

Nemiri koji su ovog oktobra izbili u Francuskoj predstavljaju još jedan ilustrativan primer, kojem ipak treba pristupiti oprezno.

Prema pisanju agencije Rojters, koja je imala uvid u internu procenu EU, tajna ruska mreža poznata kao "Operacija Overload" širila je lažne video-snimke koji su imitirali zapadne medije, kako bi za nerede okrivila migracije i predstavila francusku vladu kao nesposobnu da kontroliše situaciju.

U istoj proceni navedeno je da nema dokaza da je Moskva podstakla ili intenzivirala proteste, a njene aktivnosti opisane su kao "oportunističko iskorišćavanje nemira". Druga operacija, nazvana "Matrjoška", bila je usmerena na ostvarivanje uticaja na predstojeće nacionalne izbore.

Moglo bi se, dakle, reći da Rusija nije stvorila bes, već je pokušala da ga raspiri.

Polarizacija oko Ukrajine nastaje i unutar samih evropskih zemalja. Prema Eurobarometru, troškovi života predstavljaju najveću nacionalnu brigu u 20 država članica EU, zbog čega se pomoć Ukrajini lako može predstaviti kao izdvajanje sredstava na štetu rešavanja tog problema.

Podaci MIDEM-a takođe pokazuju da je netolerancija prema suprotnim stavovima najizraženija među pristalicama AfD-a i Zelenih, što predstavlja unutrašnju političku dinamiku za čije objašnjenje nije potrebna nikakva operacija Kremlja.

U Poljskoj su istorijski sporovi i unutrašnja politika, a ne samo ruska propaganda, doprineli pogoršanju raspoloženja prema Ukrajincima.

Glavno pitanje: Ko profitira?

Ruske ambicije prevazilaze slabljenje podrške Kijevu. Rusija je nedavno predložila bezbednosni aranžman kojim bi Evropa bila podeljena na sfere uticaja, a vojno prisustvo NATO-a u istočnoj Evropi ograničeno.

Činjenica da Moskva nije izazvala svaku podelu ne znači da od njih nema koristi. Rusko vođenje rata zavisi od toga da li će zapadna podrška presušiti.

Evropa koja raspravlja o tome da li treba pomoći Ukrajini, umesto o tome kako joj pomoći, jeste Evropa koja sporije pruža pomoć, a kašnjenje te pomoći plaća se ukrajinskim životima.

Evropska služba za spoljne poslove opisuje informacione kampanje Kremlja kao aktivnosti osmišljene da potkopaju podršku Ukrajini širom Evrope, pri čemu su podele najjeftiniji način da se taj cilj ostvari.

Ipak, postoji nada, a ona dolazi od samih građana Evrope. Podrška zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU iznosi 81 odsto, što je najviši nivo u poslednje dve decenije istraživanja Eurobarometra.

Evropska unija i njene članice pružile su Ukrajini pomoć u vrednosti od 193,3 milijarde evra od početka invazije, dok su evropski lideri dogovorili zajam od 90 milijardi evra za period 2026. i 2027. godine.

Nemački kancelar Fridrih Merc ovog meseca uslovio je saglasnost Nemačke na dugoročni budžet EU novom pomoći Kijevu.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Ono što nedostaje nije većinska podrška, već zajednički narativ koji bi dopreo do dela stanovništva koji se odlučno protivi tome da EU podržava svog suseda zahvaćenog ratom.