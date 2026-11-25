Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

lavni iranski pregovarač i predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je danas da Teheran neće pregovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama "dok ne bude ispunjeno sedam uslova Irana".

Iranske vlasti nisu javno saopštile o kojim je uslovima reč. Međutim, iranski državni mediji navode da oni uključuju ukidanje sankcija, okončanje američke pomorske blokade iranskih luka i oslobađanje zaplenjene iranske imovine.

Galibaf je takođe upozorio da će Iran "proširiti geografski opseg sukoba ukoliko neprijatelj napravi grešku".

Pomorska jedinica Iranske revolucionarne garde saopštila je da su tri naftna tankera naletela na morske mine jer su, kako tvrdi, "kršila propise" o plovidbi kroz Ormuski moreuz.

Mornarica Revolucionarne garde navela je u objavi na Telegramu juče da "moreuz nije mesto za isprobavanje neodobrenih plovnih ruta, niti za ignorisanje pomorskih upozorenja".

Prema njenim tvrdnjama, tankeri su se našli u plamenu nakon što su naleteli na mine, uprkos tome što su bili pod vazdušnom pratnjom američkih snaga.