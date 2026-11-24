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Mađarski premijer Peter Mađar stigao je 24. novembra u ukrajinsku Zakarpatsku oblast, gde će se sastati sa predstavnicima lokalne mađarske zajednice, a odvojeno i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Mađar je svoj dolazak najavio u objavi na društvenoj mreži X, prenosi Ukrinform.

"Prešli smo mađarsko-ukrajinsku granicu i stigli u Zakarpatje. Neka Bog blagoslovi svakog Mađara, kako u domovini, tako i širom sveta!", napisao je Mađar.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

Mađarski lider ranije je najavio da će razgovarati sa ukrajinskim predsednikom i sastati se sa predstavnicima mađarske zajednice.

"Pored humanitarne pomoći, našem susedu, koji je već gotovo pet godina izložen napadima, donosim poruku solidarnosti i podrške mađarskog naroda", napisao je Mađar.

Dodao je da je ovo prva poseta jednog mađarskog premijera Zakarpatju od 2015. godine.

U poseti Ukrajini prati ga ministarka spoljnih poslova Anita Orban.