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Poljski ministar zadužen za obaveštajne službe Tomaš Semonjak upozorio je da bi ruska kampanja hibridnih aktivnosti protiv evropskih zemalja mogla da se nastavi bez obzira na to da li će se rat u Ukrajini završiti u korist Moskve.

Postizanje mirovnog sporazuma u Ukrajini ne bi zaustavilo rusku kampanju sabotaža širom Evrope, upozorio je on, prenosi briselski portal Politiko.

Ruske tajne operacije intenzivirane su poslednjih meseci, izjavio je juče u intervjuu za briselski portal Semonjak, navodeći da su operativci proširili delovanje, koje se više ne svodi samo na podmetanje požara u skladištima i tržnim centrima, već obuhvata i napade na železničku infrastrukturu, komunikacionu opremu i vojne objekte.

Pojedini napadi imaju za cilj ometanje isporuka pomoći Ukrajini, rekao je Semonjak, ali Moskva istovremeno nastoji da zastraši evropske vlade i oslabi NATO, ciljeve od kojih ne bi odustala čak ni u slučaju okončanja rata između Ukrajine i Rusije.

"Teško je zamisliti da bi mirovni sporazum promenio stav ruskog rukovodstva ili ga sprečio da nastavi sa sprovođenjem ovakvih operacija", istakao je Semonjak.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova i ruska misija pri Evropskoj uniji nisu odgovorili na zahtev da pruže komentar.

Moskva je i ranije negirala odgovornost za brojne napade, zavere i slučajeve vandalizma koje su joj pripisivale zapadne obaveštajne službe.

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Ruske sabotaže i zastrašivanje evropskih zemalja

Semonjak je nedavno intenziviranje aktivnosti povezao sa širom ruskom strategijom ekonomskog iscrpljivanja Ukrajine i ometanja transportnih pravaca kojima evropske zemlje dostavljaju pomoć Kijevu.

Poljska, kao jedno od glavnih tranzitnih čvorišta za zapadnu vojnu i drugu pomoć, posebno je izložena takvim aktivnostima, istakao je on.

Prošle godine, diverzanti koji su delovali po nalogu Rusije digli su u vazduh deo železničke pruge u blizini Varšave, na jednoj od glavnih ruta za transport pomoći Ukrajini.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ranije ovog meseca, pripadnici obezbeđenja u Estoniji sprečili su pokušaj podmetanja požara u fabrici dronova, za šta su tamošnje vlasti optužile rusku vojnu obaveštajnu službu.

Semonjak je ocenio da promenljiva priroda napada otežava procenu njihovog intenziteta isključivo na osnovu broja incidenata.

Iako su podmetanja požara i dalje relativno česta, jedan napad na železničku infrastrukturu mogao bi da izazove katastrofu sa velikim brojem žrtava.

Vlade zemalja Evropske unije već su počele da se pripremaju za takav scenario, objavio je Politiko u oktobru.

Cilj nije samo uništavanje infrastrukture, već Rusija, takođe, nastoji da "oslabi volju za pružanjem podrške Ukrajini", rekao je Semonjak, širenjem straha, podsticanjem tenzija i narušavanjem poverenja građana u evropske vlade.

I povoljni i nepovoljni događaji za Rusiju u Ukrajini "mogli bi da je podstaknu na proširenje hibridne agresije", ocenio je Semonjak.

Prema njegovim rečima, Moskva bi mogla da pokuša da u sukob uvuče veći broj zemalja ili da odvrati njihovo stanovništvo od podrške Ukrajini i zauzimanja stavova protiv Rusije.

Moskva želi povratak na podelu Evrope iz vremena Hladnog rata

On je, takođe, izjavio da je verovatnoća da je upad ruskih letelica u poljski vazdušni prostor u petak bio slučajan "blizu nule", ocenjujući da su takvi incidenti pokušaji testiranja reakcije Poljske i njenih saveznika u NATO-u.

"Reč je o povezivanju mira u Ukrajini sa takozvanom novom bezbednosnom arhitekturom u Evropi", rekao je Semonjak.

Rusija je obnovila zahteve da NATO povuče svoje vojno prisustvo na nivo iz 1997. godine, odnosno na period pre pristupanja Poljske i baltičkih država Alijansi.

1/7 Vidi galeriju Ukrajina rat u Ukrajini Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

To bi podrazumevalo povlačenje savezničkih snaga raspoređenih u tim zemljama radi njihove odbrane.

Takvi ustupci, međutim, nisu dogovoreni.

Semonjak je istakao da Moskva odbija da prihvati da Poljska i druge članice NATO-a imaju pravo da samostalno odlučuju o broju savezničkih vojnika i vojnih objekata koje će ugostiti na svojoj teritoriji.

Kako je briselski portal objavio u nedelju, pojedini evropski zvaničnici strahuju da bi Moskva mogla da zatraži ograničavanje raspoređivanja snaga NATO-a u istočnoj Evropi u zamenu za prihvatanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

Semonjak je ocenio da Moskva, u krajnjoj liniji, želi da poništi promene koje su usledile nakon Hladnog rata, kada su zemlje nekadašnjeg sovjetskog bloka postale članice NATO-a i Evropske unije.

"Rusija pokušava da vrati ideju o sferama uticaja iz vremena Hladnog rata", zaključio je Semonjak.