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Predsednik kompanije Majkrosoft Bred Smit očekuje nove kvarove i poremećaje u radu računarskih sistema. Razlog za to je sve veća primena veštačke inteligencije, koja proizvođače softvera stavlja pod sve veći pritisak.

"Moramo da se pripremimo za naredne mesece", rekao je Smit za CBS News.

Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, sajber kriminalci mogu znatno brže da otkriju i iskoriste bezbednosne propuste. Proizvođači softvera zbog toga moraju što brže da ih otklanjaju. Time se skraćuje vreme raspoloživo za testiranje ažuriranja, što posebno kod starijih sistema povećava rizik od poremećaja u radu.

Majkrosoft se nedavno suočio sa problemima

Nekoliko Majkrosoftovih servisa već je 12. novembra bilo pogođeno tehničkim problemima. Poteškoće u radu zabeležene su kod servisa Outlook, Teams i OneDrive.

Međutim, prema navodima kompanije, uzrok je bila stara softverska greška koja je došla do izražaja zbog prevelikog broja istovremenih zahteva. Za probleme nisu bili odgovorni ni hakerski napad ni veštačka inteligencija.

Majkrosoft od 1. avgusta briše sve lozinke Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Smit sada savetuje kompanijama da modernizuju zastarelu IT infrastrukturu i bolje koordiniraju instaliranje bezbednosnih ažuriranja. Privatni korisnici trebalo bi da nastave redovno da instaliraju ažuriranja na svojim mobilnim telefonima i laptopovima.

Kako korisnici mogu da se zaštite

U slučaju problema sa Majkrosoftovim servisima, preporučuje se da korisnici najpre provere stranicu kompanije na kojoj se objavljuju informacije o statusu servisa. Ukoliko je tamo prijavljen poremećaj u radu, ponovno pokretanje sopstvenog uređaja neće pomoći.

Kako bi važni dokumenti ostali dostupni i tokom prekida rada servisa, trebalo bi ih čuvati direktno na računaru. Kod servisa OneDrive to je moguće izborom opcije "Always keep on this device" (Uvek zadrži na ovom uređaju).