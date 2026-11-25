Planeta
VENECUELA PREDSTAVILA EKONOMSKI PLAN: Dug procenjen na 237,5 milijardi dolara
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Venecuelanska vlada je saopštila svoj dugo očekivani makroekonomski okvir i predstavila, prvi put posle mnogo godina, predstavljajući sveobuhvatni pregled ekonomije i dug zemlje, prenela je britanska agencija Rojters.
Ta inicijativa bi mogla da posluži kao osnova za jedno od najvećih restrukturiranja duga ikada preduzetih u svetu.
Vlada predviđa da će se ekonomija više nego udvostručiti u narednih pet godina, dostižući 200,9 milijardi dolara, ali je procenila dug na 237,5 milijardi dolara.
Venecuela, koja je ostala uglavnom izolovana od zapadne finansijske zajednice od sankcija 2017. godine, nastavila je dijalog posle iznenadnog američkog hapšenja bivšeg predsednika Nikolasa Madura.
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