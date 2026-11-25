Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Venecuelanska vlada je saopštila svoj dugo očekivani makroekonomski okvir i predstavila, prvi put posle mnogo godina, predstavljajući sveobuhvatni pregled ekonomije i dug zemlje, prenela je britanska agencija Rojters.

Ta inicijativa bi mogla da posluži kao osnova za jedno od najvećih restrukturiranja duga ikada preduzetih u svetu.

Vlada predviđa da će se ekonomija više nego udvostručiti u narednih pet godina, dostižući 200,9 milijardi dolara, ali je procenila dug na 237,5 milijardi dolara.