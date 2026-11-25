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Broj stanovnika Beča nastaviće da raste u narednih 25 godina, a očekuje se i da će udeo stanovnika Austrije rođenih u inostranstvu biti znatno veći nego danas.

Istovremeno, zemlju očekuju velike demografske promene, uključujući starenje stanovništva i smanjenje broja ljudi u radno sposobnom uzrastu, pokazuju najnovije prognoze Austrijske konferencije za prostorno planiranje (ÖROK).

Prema ovim projekcijama, Austrija će 2051. godine imati 9,322 miliona stanovnika, dok se u Beču očekuje nastavak rasta i povećanje broja stanovnika sa sadašnjih 2,041 milion na 2,216 miliona, odnosno za 8,6 odsto.Rast stanovništva u Austriji uglavnom će biti koncentrisan u većim gradovima i njihovoj okolini, posebno u prigradskom pojasu Beča.

U pokrajinama Donja Austrija, Salcburg, Gornja Austrija i Tirol očekuje se uglavnom stagnacija, dok se u Gradišću, Štajerskoj i Koruškoj predviđa pad broja stanovnika.

Prema prognozama, do 2051. godine doći će i do "dubinskih promena" u starosnoj strukturi stanovništva. Očekuje se da će broj stanovnika u radno sposobnom uzrastu biti manji za oko 370.000.

Nasuprot tome, broj osoba starijih od 85 godina verovatno će se više nego udvostručiti, što predstavlja ;povećanje od oko 280.000 ljudi.

Broj umrlih u Austriji trajno će biti veći od broja novorođenih. Zbog toga će rast stanovništva prvenstveno biti rezultat migracija.

Trenutno je nešto manje od 23 odsto stanovnika Austrije rođeno u inostranstvu, dok se očekuje da će taj udeo do 2051. godine porasti na 28,4 odsto.

Prema prognozama, za oko 15 godina doseljavanje više neće moći da nadoknadi rastući broj umrlih i istovremeni pad nataliteta.

Na nivou cele Austrije, broj stanovnika će, prema projekcijama, rasti samo do 2041. godine, kada bi trebalo da dostigne oko 9,373 miliona.

Nakon toga očekuje se postepeni godišnji pad broja stanovnika, saopštio je Grad Beč.