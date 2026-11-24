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Kremlj je danas saopštio da nije uveren da Evropatreba da bude uključena u pregovore o Ukrajini koje predvode SAD, navodeći da se stavovi razlikuju, prenela je ruska agencija TASS.

"Stavovi se razlikuju. Još uvek ne razumemo u potpunosti dodatnu vrednost koju bi evropsko učešće moglo da donese pregovorima između Rusije i Ukrajine koje predvode SAD, niti dodatni doprinos koji bi bio tom procesu mirnog rešavanja" sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao ranije da bi Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Italija i Poljska trebalo da predstavljaju Evropu, zajedno sa Evropskom komisijom, Evropskim savetom i NATO-om, na predstojećim razgovorima, čiji datum tek treba da bude određen.

Ruski predsednik Vladimir Putin sa svoje strane je pozvao evropske zvaničnike na razgovore u Moskvi, pre njihovog potencijalnog učešća u direktnim razgovorima