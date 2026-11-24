Ekološki aktivisti pozvali su vladu australijskog premijera Entonija Albanizija da uvaži upozorenje o fosilnim gorivima, koje je na samitu Ujedinjenih nacija o klimi COP31 uputilo više desetina zemalja i odbije planirano veliko proširenje rudnika uglja u saveznoj australijskoj državi Novi Južni Vels.

Predloženi sporazum na pregovorima COP31 u Turskoj nije usvojen, nakon što je grupa zemalja, među kojima su članice Evropske unije, Panama, Maršalska Ostrva, Vanuatu, Norveška i Belize, poručila da ga neće podržati ukoliko ne bude sadržao izričitu odredbu o potrebi da svet postepeno napusti upotrebu fosilnih goriva, prenosi Gardijan.

Aktivisti su ocenili da će stav australijske vlade prema fosilnim gorivima biti na proveri prilikom donošenja odluke o odobravanju proširenja rudnika uglja Hanter valej operejšens.

Foto: Jose Luis Stephens/Shutterstock

Dodatnih 430 miliona tona uglja

Planiranim projektom predviđeno je produženje eksploatacije uglja površinskim kopom za 19 godina, do 2045. godine, kao i vađenje i sagorevanje dodatnih 430 miliona tona uglja.

Kompanije koje stoje iza projekta, Glencore i Yancoal, procenjuju da bi njegovo sprovođenje moglo da dovede do emisije 800 miliona tona gasova sa efektom staklene bašte, uglavnom usled sagorevanja uglja u inostranstvu.

Australijska fondacija za zaštitu prirode (ACF) ocenila je da bi bilo "neodgovorno" da savezni ministar za životnu sredinu Marej Vat odobri ovaj projekat.

"Australija je već jedan od najvećih svetskih izvoznika fosilnih goriva koja doprinose zagrevanju planete. Ono što izvozimo u obliku uglja i gasa vraća nam se kroz šumske požare, poplave, toplotne talase i suše", izjavio je Gavan Mekfejdžen, direktor za zagovaranje u toj organizaciji.

Komisija za planiranje Novog Južnog Velsa odobrila je proširenje rudnika u septembru, nakon što je saslušala stavove radnika, sindikata, klimatskih organizacija, naučnika i stanovnika širom te savezne države koji su pretrpeli posledice klimatske krize.

Komisija je zaključila da je šteta koju bi proširenje rudnika izazvalo po klimu "nadmašena koristima koje bi projekat doneo regionu Hanter i Novom Južnom Velsu".

Konačna odluka, u skladu sa saveznim zakonima o zaštiti prirode, sada je u nadležnosti Vata.

Nacionalna agencija za zaštitu životne sredine ranije ovog meseca završila je izveštaj sa preporukom o projektu, ali dokument još nije objavljen.

Sve veći otpor industriji fosilnih goriva

Pojedini dugogodišnji posmatrači pregovora Ujedinjenih nacija o klimi ocenili su da rezultati ovogodišnjeg samita COP31 pokazuju da su države spremne da se suprotstave interesima fosilne industrije i blokiraju postizanje konsenzusa ukoliko se u završnim dokumentima ne prizna potreba za smanjenjem upotrebe uglja, nafte i gasa, koji su glavni uzročnici klimatske krize.

Početkom ove godine, predstavnici gotovo 60 država učestvovali su na posebnoj konferenciji u Kolumbiji posvećenoj smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva.

Australijski ministar za klimatske promene Kris Bouen, koji je predvodio pregovore na samitu COP31, izjavio je nakon završetka konferencije da bi bio zadovoljan da se u završnom dokumentu našla odredba o postepenom napuštanju fosilnih goriva, ali da za to nije bilo potrebne podrške.

Među zemljama koje su se tome protivile bile su Saudijska Arabija, Rusija i druge države bogate naftom.

Direktorka istraživanja i istraga organizacije Lock the Gate Alliance Džordžina Vuds ocenila je da ishod pregovora UN predstavlja "globalni odraz dinamike koja će se uskoro politički zaoštriti i u Australiji".

Ona je navela da je rudnik Hanter valej operejšens veliki rudarski kompleks sa ogromnim posledicama po globalno zagrevanje i da bi njegov zahtev za proširenje trebalo odbiti.

"Svetski lideri do sada su izbegavali da se suoče sa suštinom problema, odnosno činjenicom da globalno zagrevanje izaziva sagorevanje uglja, nafte i gasa. Takva strategija ima rok trajanja, a mi upravo prolazimo kroz taj period", rekla je Vuds.

Ona je dodala da će, kako se posledice globalnog zagrevanja izazvanog eksploatacijom i sagorevanjem fosilnih goriva budu sve više osećale širom sveta, građani sve manje prihvatati da te industrije budu zaštićene, dok svi ostali snose posledice njihovog zagađenja.

Aktivisti upozoravaju na "klimatsku bombu"

Naomi Hodžson iz organizacije Rising Tide, neformalne klimatske grupe koja svake godine organizuje "narodnu blokadu" u luci za izvoz uglja u Njukaslu, izjavila je da australijska vlada mora odmah da odbije projekat proširenja rudnika Hanter valej operejšens kako bi pokazala da su njene izjave o solidarnosti sa pacifičkim zemljama i borbi protiv klimatskih promena iskrene.

Ona je projekat opisala kao "klimatsku bombu".

Portparol australijske savezne vlade izjavio je da je postupak donošenja odluke i dalje u toku i da bi bilo neprimereno da se o tome dodatno komentariše.