Ukrajinski napadi pomorskim dronovima na dva ruska broda kod libijske obale izazvali su zabrinutost u Italiji. Vlada u Rimu strahuje da bi ti potezi mogli da dovedu do obnove građanskog rata u Libiji i destabilizuju širi region.

Kijev je intenzivirao napade dronovima dugog dometa na ruske brodove u Sredozemnom moru, a Italija strahuje da bi to moglo da izazove nove sukobe u njenom južnom susedstvu, piše Euronews.

Takav razvoj događaja italijanske vlasti smatraju jednim od najgorih mogućih ishoda. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani preneo je zabrinutost svom ukrajinskom kolegi Andriju Sibihi, što je potvrđeno u izveštaju o njihovom telefonskom razgovoru.

Povod su bili nedeljni napadi u kojima su ukrajinski pomorski dronovi pogodili dva ruska plovila, jedno usidreno u pomorskoj bazi u Bengaziju, a drugo u neposrednoj blizini grada.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opisao je operaciju kao "primernu". Čini se da su ovi napadi deo šire pomorske kampanje protiv ruskih brodova izvan Crnog mora. U subotu je ukrajinski dron pogodio i ruski brod u blizini finskih teritorijalnih voda.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Reakcija italijanske vlade

Operacije u Libiji izazvale su ozbiljnu reakciju u Rimu, gde mogućnost obnove sukoba sa druge strane Sredozemnog mora izaziva veliku zabrinutost među zvaničnicima.

Premijerka Đorđa Meloni za sada nije javno komentarisala događaje kako ne bi dodatno zaoštrila situaciju. Međutim, italijanski dnevnik La Repubblica navodi da je u privatnim krugovima napade ocenila kao "neprihvatljive".

"Apsolutno ni o čemu nismo bili obavešteni. Ukrajincima nismo pružili nikakvu podršku, sve su sproveli bez našeg znanja", rekao je Tajani novinarima tokom posete Bakuu.

Najavio je da će se Italija zalagati za to da se sukob sa Rusijom ne proširi na Sredozemlje. Pritom će, kako je dodao, poštovati suverenitet Libije i raditi na sprečavanju njene destabilizacije.

Podeljena Libija i strani interesi

Libija je podeljena od građanskog rata koji je izbio nakon svrgavanja Moamera Gadafija 2011. godine. Vlada u Tripoliju, koju priznaju Ujedinjene nacije, kontroliše zapad zemlje, dok istočnim delom upravljaju general Kalifa Haftar i njegova Libijska nacionalna vojska, koja ima podršku paralelne administracije u Bengaziju.

Rusija podržava Haftara, a Italija vladu u Tripoliju. Turska je takođe pojačala vojno prisustvo u regionu nakon što je 2019. godine intervenisala kako bi sprečila Haftarov pokušaj zauzimanja Tripolija.

Za Rim, nova eskalacija sukoba u Libiji, koju bi mogla da podstakne ruska odmazda, predstavlja izrazito nepovoljan razvoj događaja koji podseća na haos nakon Gadafijeve smrti.

Italija se može samo nadati da napadi neće izazvati nove borbe između suparničkih frakcija. Na unutrašnjem planu, italijanska vlada strahuje da bi takvi potezi mogli da oslabe političku podršku pružanju pomoći Ukrajini.

Šira evropska zabrinutost

Poslanica u Evropskom parlamentu Lučija Anuncijata (Italija/S&D) smatra da italijanska politika ignoriše međunarodna dešavanja.

"Svi znamo da su Libija i Sredozemlje već dugo zona ruske intervencije. Italijanska politika radije ignoriše međunarodna dešavanja nego što preuzima odgovornost i pokušava da spreči eskalaciju", izjavila je Anuncijata.

Ona smatra da je Kijev trebalo da obavesti Rim o napadima, ali je istakla i da italijanska vlada ne može istovremeno da priznaje pravo Ukrajine na samoodbranu i nameće geografska ograničenja za njegovo ostvarivanje.

Italija nije jedina zemlja zabrinuta zbog nove serije ukrajinskih napada. Portparol nemačke vlade upozorio je na rizik od eskalacije na Baltiku.

Još u maju, grčki ribari u Jonskom moru pronašli su neeksplodirani ukrajinski pomorski dron, što je izazvalo reakciju Atine. Grčka vlada želi da spreči da Sredozemno more postane zona vojnih operacija.

"Ukrajinsko pravo na samoodbranu ne može da opravda ovakve postupke", poručila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Lana Zohiju, nakon što je Atina u junu uputila zvanični protest.

Neimenovani zvaničnik EU ocenio je da je Ukrajina želela da pošalje poruku da su ruski brodovi u Sredozemnom moru u njenom dometu. To primorava Moskvu da menja rute i povećava joj troškove.

"Nijedna država članica ne želi rat u svom dvorištu", rekao je zvaničnik.