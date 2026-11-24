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Jedanaest ljudi povređeno je danas u terorističkom napadu Huta na kulu Fonda za javna ulaganja (PIF) u finansijskom okrugu Rijada, saopštila je Saudijska civilna odbrana.

U saopštenju se navodi da su u napadu povređena po dva saudijska i indijska državljana, tri državljana Nepala i četiri Egipćana, prenosi Anadolija.

Civilna zaštita je saopštila da su vlasti odmah reagovale nakon napada i da su sprovedene mere i procedure za vanredne situacije.

Portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, Turki al Maliki saopštio je ranije danas da je jedna od kula Rijadu bila meta "kukavičkog terorističkog napada".

To je drugi napad na kulu PIF, koja je najviša zgrada u Rijadu i sedište je saudijskog državnog fonda.

Prvi napad Huta na kulu PIF dogodio se 19. novembra a tada su saudijske vlasti saopštile da je u napadu oštećeno nekoliko spratova kule, kao i susedne zgrade.