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Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenkoizjavio je da Rusija pobeđuje u sukobu sa Ukrajinom na vojnom planu, prenela je danas agencija Belta.

"Predsednik Putin ipak pobeđuje na frontu. Kako god da se posmatra situacija, on pobeđuje", rekao je Lukašenko u intervjuu za francuski časopis Le Point.

Na pitanje novinara da li misli na pobedu vojnim putem, beloruski predsednik je odgovorio potvrdno.

"Vojnim putem. On pobeđuje", rekao je Lukašenko.

Lukašenko je ocenio da bi tri zemlje – Rusija, Ukrajina i Belorusija – mogle brže da postignu dogovor o okončanju sukoba i budućem uređenju regiona nego uz učešće evropskih predstavnika.

„Mi bismo se brže dogovorili o okončanju ovog rata i o budućem uređenju nego sa vama”, poručio je, obraćajući se evropskim sagovornicima.

Beloruski lider smatra da Rusija, Ukrajina i Belorusija treba da imaju glavnu ulogu u odlučivanju o budućnosti regiona.

„Mi ćemo nas troje odrediti kakva će biti naša budućnost – Ukrajine, Belorusije i Rusije. Mi smo tri slovenska naroda”, rekao je Lukašenko.

On je dodao da bi takav dogovor bio prihvatljiv i za stanovništvo tih zemalja.