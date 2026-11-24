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Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampainterno raspravljaju o tome da li bi američka vojska trebalo da razmotri ciljane atentate na najtvrdokornije iranske lidere, izjavili su danas američki zvaničnik i osoba koja je upoznata sa diskusijama.

Zvaničnici su za NBC rekli da neki u Trampovoj administraciji veruju da bi takav potez mogao da okonča rat Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, dok su oni koji se protive takvim operacijama naveli da bi to dovelo američke zvaničnike u veću opasnost od odmazde Teherana.

Prema oceni zvaničnika Trampove administracije koji podržavaju predlog da se uklone tvrdokorni iranski lideri, takva operacija bi mogla da pošalje jasnu poruku preostalom iranskom režimu da SAD mogu da pronađu i ubiju njegove lidere u bilo kom trenutku.

Zvaničnici koji se protive predlogu su naveli da bi to moglo da podstakne Irance koji su ostali na vlasti da se ukopaju, i da bi moglo da potkopa kredibilitet SAD u bilo kakvim budućim pregovorima o okončanju rata, rekli su izvori.

Oni su ocenili i da su i neki američki vojni lideri upozorili da bi atentati na iranske lidere mogli da dovedu američke zvaničnike u veću opasnost.

Dva izvora su rekla da je takva opcija uvek bila na stolu, ali da je "ponovo postala predmet diskusije poslednjih nedelja".

NBC prenosi da se američki ministar finansija Skot Besent nedavno preselio u vojnu bazu u oblasti Vašingtona, zbog pretnji po njegovu bezbednost iz Irana.