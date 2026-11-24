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U padu helikoptera turskog ratnog vazduhoplovstvau utorak poginulo je pet osoba, pošto je letelica poletela iz Eskišehira na trenažni let, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske.

Potraga i spasilačke operacije nastavljene su na mestu nesreće, piše Turkiye Today.

U saopštenju se navodi da se helikopter tipa AS-532, koji pripada ratnom vazduhoplovstvu, srušio nakon poletanja iz Eskišehira, gde je trebalo da obavi trenažni let. Nadležne službe stigle su do olupine, a spasilačke ekipe nastavile su rad na terenu. Uzrok nesreće za sada nije poznat.

Lokalni mediji počeli su da izveštavaju o padu nešto pre 20 časova po lokalnom vremenu, navodeći da se letelica srušila u blizini puta Eskišehir-Kutahja, u oblasti sela Jorukakčajir, u okrugu Tepebaši.

Na mesto nesreće upućen je veliki broj pripadnika žandarmerije i policije, kao i ekipe hitne pomoći i vatrogasne službe.

Helikopter AS-532 pripada porodici dvomotornih helikoptera "Kugar" (Cougar), srednje nosivosti, koje proizvodi kompanija "Erbas helikopters" (Airbus Helicopters), nekada poznata kao "Eurokopter". Ovaj tip letelice koriste vazduhoplovstva više zemalja za transportne zadatke, kao i za operacije potrage i spasavanja.

Druga nesreća vojnog helikoptera u Turskoj ovog meseca

Do ove nesreće došlo je manje od dve nedelje nakon što se još jedan vojni helikopter srušio u Turskoj. Ministarstvo odbrane je 12. novembra saopštilo da je helikopter tipa S-70 pao u okrugu Ješiljurt, u provinciji Malatija, pri čemu su poginula četiri vojnika.

Uzrok te nesreće takođe nije bio utvrđen. Delovi olupine tada su pali na jednu kuću, a dve osobe zadobile su lakše povrede, prema tadašnjim izveštajima.

Eskišehir se nalazi u zapadnom delu centralne Anadolije i predstavlja jednu od značajnih lokacija turskog ratnog vazduhoplovstva, zbog čega su vojni letovi česti u toj oblasti. Tepebaši je jedan od dva centralna gradska okruga Eskišehira.