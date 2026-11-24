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Nemačka želi da joj bude odobren povraćaj dela sredstava koja će uplaćivati u budući budžet Evropske unije, kao i da pomoć Ukrajini bude uključena u novi budžetski sporazum, izjavili su danas zvaničnici nemačke vlade.

Predstavnici nemačke vlade ne očekuju da će dogovor o narednom višegodišnjem budžetu EU biti postignut ove nedelje, ali smatraju da bi to moglo da se dogodi u decembru, prenosi Rojters.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Nemačka je i prošle godine ubedljivo davala najveći neto doprinos budžetu EU, sa 14,9 milijardi evra više nego što je dobila iz evropskih fondova, prema studiji Nemačkog ekonomskog instituta.

Jedan od zvaničnika izjavio je da je odobravanje povraćaja dela sredstava preduslov za nemačku podršku novom budžetu.

Prema podacima Evropske komisije, Nemačka već ostvaruje godišnji povraćaj od 3,6 milijardi evra u okviru aktuelnog budžetskog perioda od 2021. do 2027. godine.

Berlin postavlja uslove za novi budžet EU

Jedan od predstavnika nemačke vlade pozdravio je predloge predsednika Evropskog saveta Antonija Košte o dodatnom smanjenju rashoda u budžetu EU za period od 2028. do 2034. godine, ali je odbacio mogućnost uvođenja novih instrumenata zaduživanja.

Nemački kancelar Fridrih Merc želi da se novim budžetom prioritetno podrže povećanje izdvajanja za odbranu i jačanje konkurentnosti evropske privrede, ali i obezbedi da sve države članice učestvuju u finansijskoj podršci Ukrajini.

1/8 Vidi galeriju Robert Fico u Novom Sadu Foto: Nemanja Nikolić

Takav zahtev kritikovao je slovački premijer Robert Fico, koji ga je nazvao "ucenom".