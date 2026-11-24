Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je naftne kompanije da intenzivnije razvijaju rafinerije nafte na Dalekom istoku i u Sibiru, nakon što su ukrajinski dronovi pogodili praktično sve velike rafinerije u evropskom i centralnom delu zemlje.

"Potrebno je posvetiti posebnu pažnju razvoju prerade nafte i petrohemijske industrije na istoku zemlje, kao i povećanju industrijskih kapaciteta ovog strateški značajnog regiona Rusije", rekao je Putin u utorak na sastanku komisije za razvoj energetskog sektora.

Trenutna situacija na tržištu naftnih derivata "ostaje teška", konstatovao je ruski predsednik.

"Kijevski režim ne prestaje da napada naše kapacitete za preradu nafte, uprkos, uzgred, pozivu i direktnoj molbi predsednika SAD da to ne čini, odnosno da se uzdrži od tih napada. Međutim, vlasti u Kijevu ne slušaju takve savete. Sve se nastavlja kao da se ništa nije dogodilo", požalio se Putin.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Ukrajinski dronovi pogodili gotovo sve velike rafinerije

Od početka godine ukrajinski dronovi više od 110 puta napali su ruske rafinerije nafte, a samo pojedina postrojenja u istočnom Sibiru i na Dalekom istoku ostala su van njihovog domašaja.

Među rafinerijama koje nijednom nisu bile na meti napada nalaze se Angarska rafinerija u Irkutskoj oblasti (kapaciteta 204.000 barela dnevno), Komsomolska i Habarovska rafinerija u Habarovskom kraju (166.000 barela dnevno), Ačinska rafinerija u Krasnojarskom kraju (150.000 barela dnevno) i Jajska rafinerija u Kemerovskoj oblasti (132.000 barela dnevno).

Sve rafinerije u evropskom delu Rusije, kao i niz postrojenja u Sibiru, više puta su bile na meti napada. U poslednjem talasu napada tokom novembra oštećeno je 16 rafinerija, koje su potpuno ili delimično obustavile proizvodnju.

Preradu nafte obustavile su, između ostalih, rafinerija "Norsi" u Nižnjenovgorodskoj oblasti, "Janos" u Jaroslavlju i Novokujbiševska rafinerija kompanije "Rosnjeft".

Rjazanska rafinerija, koja snabdeva i Moskvu i područje oko ruske prestonice, izgubila je 90 odsto kapaciteta. Najveća ruska rafinerija u Omsku, koja je napadnuta 11. novembra, izgubila je polovinu kapaciteta za preradu, kao i rafinerija u Volgogradu.

Rafinerija "Kinef" u Lenjingradskoj oblasti, druga po veličini u Rusiji, radi sa svega trećinom kapaciteta, prema procenama američke korporacije RAND.

Prerada nafte pala za 45 odsto

Prema podacima izvora Rojtersa iz naftne industrije, obim prerade nafte u Rusiji tokom tri nedelje novembra smanjen je za 45 odsto.

Sergej Vakulenko, viši naučni saradnik Berlinskog centra Karnegi za proučavanje Rusije i Evroazije, procenio je da ruske rafinerije trenutno prerađuju 2,7 miliona barela dnevno, što je čak manje od najnižeg nivoa zabeleženog tokom leta, kada je prerada iznosila 3,3 miliona barela dnevno.

1/6 Vidi galeriju Napad na rafineriju nafte Iljski Foto: screenshot X