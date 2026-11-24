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Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upozorilo je Estoniju da bi njena pomoć Ukrajini u izvođenju napada dronovima na rusku teritoriju mogla da dovede do direktnog vojnog sukoba između Moskve i Talina.

"Takve provokativne i izuzetno opasne aktivnosti nalaze se na ivici pokretanja otvorenog rata sa Rusijom", navedeno je u saopštenju ruskog ministarstva, prenosi Moscow Times.

Upozorenje je preneto estonskom ambasadoru u Moskvi Mareku Juhtagiju, koji je pozvan na razgovor u rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Tom prilikom Moskva je uputila i protest zbog optužbi Estonije da je ruska vojna obaveštajna služba GRU umešana u pokušaj podmetanja požara u odbrambenom postrojenju u blizini Talina, kao i zbog odluke estonskih vlasti da zatvore granicu sa Rusijom.

Foto: Michele Ursi/Shutterstock

Rusko ministarstvo odbacilo je te optužbe, ocenjujući da nisu potkrepljene dokazima.

Moskva je, takođe, optužila Estoniju da pokušava da ograniči kretanje ruskih teretnih brodova u Baltičkom moru, kao i da sprovodi mere usmerene protiv ruskojezičnog stanovništva i Estonske pravoslavne crkve.

U saopštenju se navodi i da je Estonija u oktobru uvela potpunu zabranu tranzita ruskog i beloruskog žita preko svoje teritorije.

Rusko ministarstvo upozorilo je da će politika Talina, kako je navedeno, usmerena na stvaranje neprijateljstva prema Rusiji nastaviti da destabilizuje situaciju u regionu.

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galužin nedavno je tvrdio da Estonija, Letonija i Litvanija omogućavaju korišćenje vazdušnih koridora ukrajinskim dronovima koji napadaju ruske luke u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti.

Predstavnici diplomatskih misija tri baltičke države u Moskvi tada su odbacili te navode kao neosnovane.