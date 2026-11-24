RUSIJA OPASNO ZAPRETILA ESTONIJI: Pomoć Ukrajini u izvođenju napada na rusku teritoriju dovela bi do direktnog vojnog sukoba!
- Moskva je istovremeno protestovala zbog estonskih optužbi za umešanost GRU u pokušaj požara kod Talina i zbog zatvaranja granice sa Rusijom, uz tvrdnju da optužbe nisu potkrepljene dokazima.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upozorilo je Estoniju da bi njena pomoć Ukrajini u izvođenju napada dronovima na rusku teritoriju mogla da dovede do direktnog vojnog sukoba između Moskve i Talina.
"Takve provokativne i izuzetno opasne aktivnosti nalaze se na ivici pokretanja otvorenog rata sa Rusijom", navedeno je u saopštenju ruskog ministarstva, prenosi Moscow Times.
Upozorenje je preneto estonskom ambasadoru u Moskvi Mareku Juhtagiju, koji je pozvan na razgovor u rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Tom prilikom Moskva je uputila i protest zbog optužbi Estonije da je ruska vojna obaveštajna služba GRU umešana u pokušaj podmetanja požara u odbrambenom postrojenju u blizini Talina, kao i zbog odluke estonskih vlasti da zatvore granicu sa Rusijom.
Rusko ministarstvo odbacilo je te optužbe, ocenjujući da nisu potkrepljene dokazima.
Moskva je, takođe, optužila Estoniju da pokušava da ograniči kretanje ruskih teretnih brodova u Baltičkom moru, kao i da sprovodi mere usmerene protiv ruskojezičnog stanovništva i Estonske pravoslavne crkve.
U saopštenju se navodi i da je Estonija u oktobru uvela potpunu zabranu tranzita ruskog i beloruskog žita preko svoje teritorije.
Rusko ministarstvo upozorilo je da će politika Talina, kako je navedeno, usmerena na stvaranje neprijateljstva prema Rusiji nastaviti da destabilizuje situaciju u regionu.
Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galužin nedavno je tvrdio da Estonija, Letonija i Litvanija omogućavaju korišćenje vazdušnih koridora ukrajinskim dronovima koji napadaju ruske luke u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti.
Predstavnici diplomatskih misija tri baltičke države u Moskvi tada su odbacili te navode kao neosnovane.
Kurir.rs/Tanjug